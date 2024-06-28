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10:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная США неожиданно проиграла Панаме на Кубке Америки

Сборная США уступила Панаме (1:2) в матче второго тура группового этапа Кубка Америки.

США
Панама
Уругвай
Боливия
Источник: AP 2023

Встреча группы С между США и Панамой прошла в Атланте на «Мерседес-Бенц Стэдиум». В середине первого тайма на 22-й минуте отличился американский нападающий Фоларин Балогун, спустя четыре минуты счет сравнял защитник сборной Панамы Сесар Блэкман. В концовке второго тайма панамский нападающий Хосе Фахардо забил гол после передачи Абдиеля Аярсы и установил окончательный счет в матче.

В составе сборной США на 18-й минуте прямую красную карточку получил нападающий Тимоти Веа. Во втором тайме на 88-й минуте был удален полузащитник сборной Панамы Адальберто Карраскилья. Также в игре было два отмененных системой VAR гола, забитых американскими футболистами.

В третьем туре группового этапа Кубка Америки сборная США сыграет с Уругваем, а Панама с Боливией.

В другом матче группы С встречались национальная команда Уругвая и Боливии. Уругвай одержал разгромную победу со счетом 5:0. В составе Уругвая забитыми мячами отметились нападающий Дарвин Нуньес, полузащитники Федерико Вальверде, Факундо Пельистри и Родриго Бентанкур, а также защитник Максимилиано Араухо.

Уругвай лидирует в группе С после двух туров с 6 очками. Второе место занимает сборная США, на третьем месте располагается Панама.

Кубок Америки проходит в США и завершится 14 июля.

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