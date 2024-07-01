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10:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная Мексики вылетела с Кубка Америки

В третьем туре группового этапа Кубка Америки сборная Мексики сыграла вничью с Эквадором (0:0).

Мексика
Венесуэла
Эквадор
Ямайка
Источник: AFP 2023

Матч прошел на «Стейт Фарм Стэдиум». На девятой добавленной ко второму тайму минуте арбитр встречи после просмотра VAR отменил пенальти в ворота сборной Эквадора.

Сборная Мексики заняла третье место в группе В с четырьмя очками и завершила участие в Кубке Америки. Национальная команда Эквадора вышла в плей-офф со второго места с четырьмя очками, обойдя Мексику по дополнительным показателям.

В другом матче группы В сборная Венесуэлы обыграла Ямайку со счетом 3:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Эдуард Бельо, Эрик Рамирес и Хосе Саломон Рондон, известный в России по выступлениям за «Зенит», «Рубин» и ЦСКА.

Сборная Венесуэлы заняла первое место в группе, набрав 9 очков. Ямайка проиграла все три матча группового этапа и покинула турнир.

Действующие победители Кубка Америки сборная Аргентины встретится с Эквадором в ¼ финала. Сборная Венесуэлы в четвертьфинале турнира сыграет против Канады.

Кубок Америки завершится 14 июля.

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