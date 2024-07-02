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17:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Экс-игрок ЦСКА Ивица Олич возглавил молодежную сборную Хорватии

На Евро-2024, на котором хорваты завершили выступление после группового этапа, Ивица Олич входил в тренерский штаб Златко Далича.

ЦСКА
Хорватия U21Премьер-лига: таблица и календарь
Источник: AFP 2023

Хорватский футбольный союз объявил о назначении Ивицы Олича на пост главного тренера национальной команды среди игроков до 21 года.

Первые матчи под руководством нового тренера молодежная сборная Хорватии проведет в рамках отбора на чемпионат Европы 2025 года. В сентябре соперниками «шашечных» станут сборные Фарерских островов и Португалии.

После завершения игровой карьеры Олич входил в тренерский штаб сборной Хорватии. С марта по июнь 2021 года Олич был главным тренером ЦСКА, под его руководством команда заняла шестое место в чемпионате России в сезоне-2020/21.

Во время карьеры футболиста Ивица Олич выступал за загребское «Динамо», ЦСКА, «Гамбург», «Баварию», «Вольфсбург» и «Мюнхен 1860». Вместе с ЦСКА он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России и обладателем Кубка УЕФА 2005 года. Вместе с «Баварией» Олич по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии. Олич провел 104 матча за сборную Хорватии, в которых забил 20 мячей.

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