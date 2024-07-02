Экс-игрок ЦСКА Ивица Олич возглавил молодежную сборную Хорватии

Хорватский футбольный союз объявил о назначении Ивицы Олича на пост главного тренера национальной команды среди игроков до 21 года.

Первые матчи под руководством нового тренера молодежная сборная Хорватии проведет в рамках отбора на чемпионат Европы 2025 года. В сентябре соперниками «шашечных» станут сборные Фарерских островов и Португалии.

После завершения игровой карьеры Олич входил в тренерский штаб сборной Хорватии. С марта по июнь 2021 года Олич был главным тренером ЦСКА, под его руководством команда заняла шестое место в чемпионате России в сезоне-2020/21.