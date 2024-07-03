Стали известны все четвертьфиналисты Кубка Америки

Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Колумбии в матче третьего тура группового этапа Кубка Америки. Встреча группы D состоялась в Санта‑Кларе и завершилась со счетом 1:1. Колумбийский форвард «Краснодара» Джон Кордоба отметился голевой передачей. У бразильцев гол на 12-й минуте забил Рафинья, а у колумбийцев на 45+2 минуте отличился Муньос.

Бразильцы набрали 5 очков и заняли второе место в группе. Первое место заняли колумбийцы с 7 очками. В четвертьфинале сборная Бразилии встретится с Уругваем, а колумбийцы — со сборной Панамы.

Винисиус Жуниор пропустит матч ¼ финала Кубка Америки с Уругваем из-за дисквалификации. Полузащитник сборной Бразилии получил желтую карточку в матче с Колумбией, ранее он заработал желтую карточку в игре против Парагвая (4:1).

Ранее Сборная Аргентины вышла в ¼ финала где сыграет с Эквадором, а Венесуэла встретится со сборной Канады.

Расписание ¼ финала (время московское):

5 июля. Аргентина — Эквадор (04.00 мск);

6 июля. Венесуэла — Канада (04.00);

7 июля. Колумбия — Панама (01.00);

7 июля. Уругвай — Бразилия (04.00).