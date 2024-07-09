Товарищеский матч России и Замбии может пройти в ОАЭ

Как сообщил генеральный секретарь Ассоциации футбола Замбии Рубен Каманга, футбольный матч между сборными России и Замбии может пройти в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Наши федерации продвинулись в переговорах по товарищескому матчу, но официально о всех деталях пока не объявляем. Мы можем сыграть со сборной России в ОАЭ, рассматриваем стадионы в Дубае и Абу-Даби. Считаем этот вариант удобным. Смотрим разные даты для того, чтобы прийти к окончательному согласию», — приводит слова Каманги Sport24.