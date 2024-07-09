Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Испания
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
5.07
Испания
Германия
Футбол. Чемпионат Европы
5.07
Португалия
Франция
П 3:5
Футбол. Чемпионат Европы
6.07
Англия
Швейцария
П 5:3
Футбол. Чемпионат Европы
6.07
Нидерланды
Турция
Футбол. Чемпионат Европы
10.07
Нидерланды
Англия
Все события
Футбол. Товарищеские матчи. Последние результаты
11.06
Северная Ирландия
Андорра
11.06
Португалия
Ирландия
11.06
Беларусь
Израиль
11.06
Сан-Марино
Кипр
11.06
Греция
Мальта
11.06
Молдавия
Украина
11.06
Азербайджан
Казахстан
10.06
Польша
Турция
Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
19:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Товарищеский матч России и Замбии может пройти в ОАЭ

Ранее сообщалось, что игра сборной России против Замбии намечена на осень 2024 года.

Россия
ЗамбияТоварищеские матчи: календарь
Источник: AP 2023

Как сообщил генеральный секретарь Ассоциации футбола Замбии Рубен Каманга, футбольный матч между сборными России и Замбии может пройти в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Наши федерации продвинулись в переговорах по товарищескому матчу, но официально о всех деталях пока не объявляем. Мы можем сыграть со сборной России в ОАЭ, рассматриваем стадионы в Дубае и Абу-Даби. Считаем этот вариант удобным. Смотрим разные даты для того, чтобы прийти к окончательному согласию», — приводит слова Каманги Sport24.

C конца февраля 2022 года сборные России и все отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. С тех пор команда Валерия Карпина проводит только товарищеские матчи. Так, 7 июня сборная России разгромила национальную команду Беларуси (4:0), а ранее обыграла Сербию (4:0).

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь