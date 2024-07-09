Товарищеский матч России и Замбии может пройти в ОАЭ
Ранее сообщалось, что игра сборной России против Замбии намечена на осень 2024 года.
Ранее сообщалось, что игра сборной России против Замбии намечена на осень 2024 года.
Как сообщил генеральный секретарь Ассоциации футбола Замбии Рубен Каманга, футбольный матч между сборными России и Замбии может пройти в Объединенных Арабских Эмиратах.
«Наши федерации продвинулись в переговорах по товарищескому матчу, но официально о всех деталях пока не объявляем. Мы можем сыграть со сборной России в ОАЭ, рассматриваем стадионы в Дубае и Абу-Даби. Считаем этот вариант удобным. Смотрим разные даты для того, чтобы прийти к окончательному согласию», — приводит слова Каманги Sport24.
C конца февраля 2022 года сборные России и все отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. С тех пор команда Валерия Карпина проводит только товарищеские матчи. Так, 7 июня сборная России разгромила национальную команду Беларуси (4:0), а ранее обыграла Сербию (4:0).