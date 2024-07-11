Уругвайские игроки подрались с колумбийскими фанатами: видео
Футболисты сборной Уругвая подрались с колумбийскими болельщиками после проигранного полуфинального матча Кубка Америки (0:1).
Сборная Колумбии обыграла Уругвай со счетом 1:0 и вышла в финал Кубка Америки, где встретится с Аргентиной.
После окончания матча матча уругвайские игроки вступили в потасовку с колумбийскими болельщиками. На видео видно, как несколько уругвайских футболистов поднявшись на трибуны, дерутся с фанатами. Впереди всех оказались нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес и защитник «Барселоны» Рональд Араухо.
Также Нуньес бросил стул в фанатов, которые выкрикивали в его адрес оскорбления и показывали средний палец.
Позднее капитан сборной Уругвая Хосе Мария Хименес оправдал поведение партнеров по национальной команде защитой своих семей от пьяных фанатов.
«Дайте мне все объяснить, прежде чем нас выведут из эфира, поскольку мне хотят не позволить что-либо сказать. Это катастрофа. Пожалуйста, будьте осторожны. Наши семьи были на трибунах, там были маленькие, новорожденные дети. Это был ужас, там не было никакой полиции, и нам самим пришлось защищать свои семьи. Это вина двух-трех человек, которые выпили слишком много, хотя совершенно не умеют пить», — приводит слова Хименеса ESPN.