Уругвайские игроки подрались с колумбийскими фанатами: видео

После окончания матча матча уругвайские игроки вступили в потасовку с колумбийскими болельщиками. На видео видно, как несколько уругвайских футболистов поднявшись на трибуны, дерутся с фанатами. Впереди всех оказались нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес и защитник «Барселоны» Рональд Араухо.

«Дайте мне все объяснить, прежде чем нас выведут из эфира, поскольку мне хотят не позволить что-либо сказать. Это катастрофа. Пожалуйста, будьте осторожны. Наши семьи были на трибунах, там были маленькие, новорожденные дети. Это был ужас, там не было никакой полиции, и нам самим пришлось защищать свои семьи. Это вина двух-трех человек, которые выпили слишком много, хотя совершенно не умеют пить», — приводит слова Хименеса ESPN.