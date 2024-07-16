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14:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Франция обратится в ФИФА из-за расистской кричалки сборной Аргентины

Федерация футбола Франции обратится в ФИФА из-за видео, на котором футболисты сборной Аргентины скандируют расистскую кричалку в адрес игроков сборной Франции.

Аргентина
Франция
Источник: AP 2023

Напомним, сборная Аргентины обыграла Колумбию в финале Кубка Америки со счетом 1:0. Нападающий итальянского клуба «Интер» Лаутаро Мартинес на 112-й минуте с передачи Джовани Ло Чельсо забил единственный мяч.

Во время празднования победы в командном автобусе, аргентинский полузащитник Энцо Фернандес вел прямую трансляцию в одной из соцсетей. На видео попал момент, когда футболисты пели расистскую кричалку о происхождении некоторых игроков сборной Франции.

«Играют за Францию, но они все из Анголы. Их мать из Нигерии, а отец из Камеруна, но по паспорту они французы», — говорится в кричалке.

Фернандес прервал трансляцию, когда в эфире стали слышны слова из скандальной кричалки. Аргентинский болельщики уже распевали ее на победном чемпионате мира в 2022 году в адрес сборной Франции, где команды встречались в финале турнира.

Как сообщает La Provence со ссылкой на AFP, Федерация футбола Франции обратится в ФИФА по поводу инцидента и направит письмо в Аргентинскую футбольную ассоциацию.

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