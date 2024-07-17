Фернандес извинился за расистскую кричалку о сборной Франции

Во время празднования победы в Кубке Америки игроки сборной Аргентины спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции. Эпизод попал на камеру, когда Фернандес вел прямой эфир в соцсетях.

«Хочу искренне извиниться за видео, размещенное на моем канале во время празднования. Песня содержит крайне оскорбительную лексику, и этим словам абсолютно нет оправданий. Я выступаю против дискриминации в любой форме и приношу извинения за то, что меня захлестнула эйфория во время празднования нашей победы в Кубке Америки. Это видео, этот эпизод, эти слова не отражают ни моих убеждений, ни мой характер. Мне искренне жаль», — написал Энцо в соцсетях.

Ранее одноклубники Фернандеса по «Челси» Уэсли Фофана, Мало Гюсто и Аксель Дисаси, выступающие за сборную Франции, отписались от аргентинца в соцсетях. Фофана публично отреагировал на слова Фернандеса, назвав их «расизмом в дикой форме».

Федерация футбола Франции (FFF) приняла решение подать жалобу в ФИФА. «Челси» заявил, что также намерен провести расследование инцидента.