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09:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Фернандес извинился за расистскую кричалку о сборной Франции

Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес извинился за расистскую кричалку в адрес французских футболистов.

Аргентина
Источник: AP 2023

Во время празднования победы в Кубке Америки игроки сборной Аргентины спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции. Эпизод попал на камеру, когда Фернандес вел прямой эфир в соцсетях.

«Хочу искренне извиниться за видео, размещенное на моем канале во время празднования. Песня содержит крайне оскорбительную лексику, и этим словам абсолютно нет оправданий. Я выступаю против дискриминации в любой форме и приношу извинения за то, что меня захлестнула эйфория во время празднования нашей победы в Кубке Америки. Это видео, этот эпизод, эти слова не отражают ни моих убеждений, ни мой характер. Мне искренне жаль», — написал Энцо в соцсетях.

Ранее одноклубники Фернандеса по «Челси» Уэсли Фофана, Мало Гюсто и Аксель Дисаси, выступающие за сборную Франции, отписались от аргентинца в соцсетях. Фофана публично отреагировал на слова Фернандеса, назвав их «расизмом в дикой форме».

Федерация футбола Франции (FFF) приняла решение подать жалобу в ФИФА. «Челси» заявил, что также намерен провести расследование инцидента.

Энцо Фернандес является самым дорогим трансфером в истории «Челси». Зимой 2023 года лондонцы приобрели его у «Бенфики» за 121 млн евро. На счету 23-летнего аргентинца 62 матча за «синих», в которых он забил семь мячей и сделал пять результативных передач.

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