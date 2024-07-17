Главный тренер сборной Мексики ушел в отставку

«Хайме Лосано и его тренерскому штабу был предложен контракт до 2030 года, согласно которому они должны были помогать более опытному главному тренеру до 2026 года при подготовке к чемпионату мира, после чего Лосано вернулся бы на пост главного тренера. Обдумав предложение, Хайме Лосано уведомил нас, что он не продолжит работу. Мы уважаем его решение», — говорится в заявлении Федерации футбола Мексики на официальной странице в одной из соцсетей.