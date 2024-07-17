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09:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Главный тренер сборной Мексики ушел в отставку

Главный тренер сборной Мексики Хайме Лосано принял решение покинуть свой пост.

Мексика
Источник: Reuters

«Хайме Лосано и его тренерскому штабу был предложен контракт до 2030 года, согласно которому они должны были помогать более опытному главному тренеру до 2026 года при подготовке к чемпионату мира, после чего Лосано вернулся бы на пост главного тренера. Обдумав предложение, Хайме Лосано уведомил нас, что он не продолжит работу. Мы уважаем его решение», — говорится в заявлении Федерации футбола Мексики на официальной странице в одной из соцсетей.

45-летний Лосано в июне 2023 года стал исполняющим обязанности главного тренера сборной Мексики. После победы в Золотом кубке КОНКАКАФ он возглавил сборную на постоянной основе.

На прошедшем в США Кубке Америки сборная Мексики не смогла выйти в плей-офф. Мексиканцы заняли третье место в группе В с четырьмя очками. Трофей завоевала сборная Аргентины, обыграв в финальном матче национальную команду Колумбии со счетом 1:0.

Ранее в марте сборная США обыграла Мексику в финале Лиги наций КОНКАКАФ со счетом 2:0. Последний раз мексиканцы побеждали «звездно-полосатых» в официальном матче в июле 2019 года, когда обыграли их со счетом 1:0 в финале Золотого Кубка КОНКАКАФ.


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