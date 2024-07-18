Вице-президент Аргентины поддержала Энцо Фернандеса

Сборная Аргентины в ночь на 15 июля обыграла команду Колумбии (1:0) в финале Кубка Америки. Во время празднования победы на континентальном первенстве аргентинские футболисты исполнили оскорбительную кричалку об игроках сборной Франции. Эпизод попал на камеру, когда Энцо Фернандес вел прямой эфир в соцсетях. 23-летний аргентинец уже принес публичные извинения в соцсетях.

Вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль выразила слова поддержки полузащитнику сборной.

«Ни одна колониальная страна не может запугивать нас за футбольную песню или правду, которую они не хотят признавать. Хватит изображать возмущение, лицемеры. Энцо, я с тобой», — написала Вильярруэль в социальных сетях.

Федерация футбола Франции приняла решение подать жалобу в ФИФА. Представители клуба Энцо Фернандеса «Челси», заявили, что также намерены провести расследование инцидента.

Энцо Фернандес является самым дорогим трансфером в истории «Челси». Зимой 2023 года лондонцы приобрели его у «Бенфики» за 121 млн евро. На счету 23-летнего аргентинца 62 матча за «синих», в которых он забил семь мячей и сделал пять результативных передач.