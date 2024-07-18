Сборная России осталась на 33-м месте в рейтинге ФИФА
ФИФА обновила рейтинг национальных команд.
ФИФА обновила рейтинг национальных команд.
На официальном сайте Международной федерации футбола опубликована обновленная версия рейтинга национальных команд. Сборная России осталась на 33-м месте.
В активе сборной России осталось 1506,58 балла. Команда Валерия Карпина не выходила на поле с 7 июня, когда в Москве разгромила сборную Беларуси со счетом 4:0. Сборная России более двух лет проводит только товарищеские встречи — в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.
Лидерами рейтинга по-прежнему являются действующие чемпионы мира из сборной Аргентины, которые в ночь на 15 июля защитили титул обладателей Кубка Америки. Второе место занимает сборная Франции. На третье место поднялись новоиспеченные чемпионы Европы из Испании. Финалисты континентального первенства — команда Англии — взобрались на четвертую позицию рейтинга ФИФА. Сборная Бразилии опустилась на одну строчку и теперь располагается на пятом месте.
В топ-10 впервые с октября 2020 года вернулась сборная Колумбии, которая дошла до финала Кубка Америки. Колумбийцы вытеснили из первой десятки хорватов.
Рейтинг ФИФА, версия от 18 июля:
Следующее обновление рейтинга намечено на 19 сентября.