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12:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная России осталась на 33-м месте в рейтинге ФИФА

ФИФА обновила рейтинг национальных команд.

Россия
Источник: https://t.me/teamrussia

На официальном сайте Международной федерации футбола опубликована обновленная версия рейтинга национальных команд. Сборная России осталась на 33-м месте.

В активе сборной России осталось 1506,58 балла. Команда Валерия Карпина не выходила на поле с 7 июня, когда в Москве разгромила сборную Беларуси со счетом 4:0. Сборная России более двух лет проводит только товарищеские встречи — в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.

Лидерами рейтинга по-прежнему являются действующие чемпионы мира из сборной Аргентины, которые в ночь на 15 июля защитили титул обладателей Кубка Америки. Второе место занимает сборная Франции. На третье место поднялись новоиспеченные чемпионы Европы из Испании. Финалисты континентального первенства — команда Англии — взобрались на четвертую позицию рейтинга ФИФА. Сборная Бразилии опустилась на одну строчку и теперь располагается на пятом месте.

В топ-10 впервые с октября 2020 года вернулась сборная Колумбии, которая дошла до финала Кубка Америки. Колумбийцы вытеснили из первой десятки хорватов.

Рейтинг ФИФА, версия от 18 июля:

  1. Аргентина — 1901,48 очков;
  2. Франция — 1854,91;
  3. Испания — 1835,67;
  4. Англия — 1812,26;
  5. Бразилия — 1785,61;
  6. Бельгия — 1772,44;
  7. Нидерланды — 1758,51;
  8. Португалия — 1741,43;
  9. Колумбия — 1727,32;
  10. Италия — 1714,29.

Следующее обновление рейтинга намечено на 19 сентября.

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