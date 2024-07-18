Сборная России осталась на 33-м месте в рейтинге ФИФА

В активе сборной России осталось 1506,58 балла. Команда Валерия Карпина не выходила на поле с 7 июня, когда в Москве разгромила сборную Беларуси со счетом 4:0. Сборная России более двух лет проводит только товарищеские встречи — в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.