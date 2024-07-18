Сборная России приглашена на турниры во Вьетнаме и Малайзии

По информации «Спорт-Экспресса», на сентябрьский международный турнир в Хошимине с участием сборных Вьетнама и Таиланда приглашена национальная команда России. Также третьим участником может стать сборная Панамы. Уже определен календарь турнира Трех наций:

4 сентября. Вьетнам — Россия (или Панама).

7 сентября. Таиланд — Россия (или Панама).

10 сентября. Вьетнам — Таиланд.

По данным источника, в октябре российскую национальную команду готовы принять в Малайзии. Из возможных соперников в этом месяце также свободна сборная Мексики.

С учетом календаря международных игр, утвержденного ФИФА, осенью можно провести максимум по две игры с 2 по 10 сентября, с 7 по 15 октября и с 11 по 19 ноября.

Сборная России в 2024 году провела два товарищеских матча. 21 марта команда Валерия Карпина в Москве разгромила сборную Сербии со счетом 4:0. 7 июня, сборная России обыграла национальную команду Беларуси. Встреча прошла в Минске и также завершилась со счетом 4:0 в пользу россиян.