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12:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная России приглашена на турниры во Вьетнаме и Малайзии

Официальный ответ от Российского футбольного союза пока не поступил.

Россия
Мексика
Вьетнам
Таиланд
МалайзияТоварищеские матчи: календарь
Источник: Чемпионат.com

По информации «Спорт-Экспресса», на сентябрьский международный турнир в Хошимине с участием сборных Вьетнама и Таиланда приглашена национальная команда России. Также третьим участником может стать сборная Панамы. Уже определен календарь турнира Трех наций:

4 сентября. Вьетнам — Россия (или Панама).
7 сентября. Таиланд — Россия (или Панама).
10 сентября. Вьетнам — Таиланд.

По данным источника, в октябре российскую национальную команду готовы принять в Малайзии. Из возможных соперников в этом месяце также свободна сборная Мексики.

С учетом календаря международных игр, утвержденного ФИФА, осенью можно провести максимум по две игры с 2 по 10 сентября, с 7 по 15 октября и с 11 по 19 ноября.

Сборная России в 2024 году провела два товарищеских матча. 21 марта команда Валерия Карпина в Москве разгромила сборную Сербии со счетом 4:0. 7 июня, сборная России обыграла национальную команду Беларуси. Встреча прошла в Минске и также завершилась со счетом 4:0 в пользу россиян.

В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций из-за ситуации на Украине.

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