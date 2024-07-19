ФИФА отложила вопрос об отстранении Израиля по запросу Палестины

В мае этого года Футбольная ассоциации Палестины внесла в ФИФА предложение о лишении израильских команд права участвовать в международных соревнованиях из-за военных действий в секторе Газа. Южноафриканские адвокаты по распоряжению ФИФА подготовили специальный доклад, в котором договорится, что действия израильских властей в Палестине подрывают основные цели и идеи ФИФА.

Решение об отстранении израильских клубов и сборных от международных турниров должно было быть вынесено на внеочередном заседании Совета ФИФА в субботу, 20 июля. От него зависело участие израильских футболистов в футбольном олимпийском турнире. Однако ФИФА приняла решение отложить рассмотрение вопроса на более поздний срок.

«После того, как обе стороны запросили продление срока для представления своих позиций, должным образом предоставленного ФИФА, необходимо больше времени для завершения этого процесса с должной тщательностью и полнотой», — сказано в официальном заявлении организации.