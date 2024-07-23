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09:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Черчесов объяснил решение возглавить сборную Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал, почему принял решение возглавить национальную команду.

Казахстан
Источник: Спорт-Экспресс

«Поступило конкретное предложение от Казахстана, а когда есть конкретика, когда тебе ставят определенные амбициозные, интересные и непростые задачи… И, самое главное, если бы я не работал до этого тренером сборной пять лет — это был бы вопрос вопросов. А когда ты уже знаешь эту работу, знаешь определенные нюансы, которые не знал, приходя в сборную России… Мы поговорили, пожали друг другу руки, и теперь я — тренер сборной Казахстана», — сказал Черчесов в эфире программы «Футбол России».

Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. Под его руководством российская команда дошла до ¼ финала домашнего чемпионата мира в 2018 году, где уступила сборной хорватии в серии пенальти (2:2, 3:4 пен.).

3 июня 2024 года Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана. Он дебютирует во главе национальной команды 6 сентября в домашнем матче Лиги наций против сборной Норвегии. Сборная Казахстана сыграет на этом турнире в группе B3 с командами Норвегии, Австрии и Словении. Черчесов находился без работы с июля 2023 года, когда он был уволен из венгерского «Ференцвароша». Также Черчесов занимал должность главного тренера в «Спартаке», «Жемчужине-Сочи», «Тереке», «Амкаре», московском «Динамо» и в варшавской «Легии».

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