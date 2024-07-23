Черчесов объяснил решение возглавить сборную Казахстана
Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал, почему принял решение возглавить национальную команду.
Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал, почему принял решение возглавить национальную команду.
«Поступило конкретное предложение от Казахстана, а когда есть конкретика, когда тебе ставят определенные амбициозные, интересные и непростые задачи… И, самое главное, если бы я не работал до этого тренером сборной пять лет — это был бы вопрос вопросов. А когда ты уже знаешь эту работу, знаешь определенные нюансы, которые не знал, приходя в сборную России… Мы поговорили, пожали друг другу руки, и теперь я — тренер сборной Казахстана», — сказал Черчесов в эфире программы «Футбол России».
Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. Под его руководством российская команда дошла до ¼ финала домашнего чемпионата мира в 2018 году, где уступила сборной хорватии в серии пенальти (2:2, 3:4 пен.).
3 июня 2024 года Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана. Он дебютирует во главе национальной команды 6 сентября в домашнем матче Лиги наций против сборной Норвегии. Сборная Казахстана сыграет на этом турнире в группе B3 с командами Норвегии, Австрии и Словении. Черчесов находился без работы с июля 2023 года, когда он был уволен из венгерского «Ференцвароша». Также Черчесов занимал должность главного тренера в «Спартаке», «Жемчужине-Сочи», «Тереке», «Амкаре», московском «Динамо» и в варшавской «Легии».