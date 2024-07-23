Черчесов объяснил решение возглавить сборную Казахстана

«Поступило конкретное предложение от Казахстана, а когда есть конкретика, когда тебе ставят определенные амбициозные, интересные и непростые задачи… И, самое главное, если бы я не работал до этого тренером сборной пять лет — это был бы вопрос вопросов. А когда ты уже знаешь эту работу, знаешь определенные нюансы, которые не знал, приходя в сборную России… Мы поговорили, пожали друг другу руки, и теперь я — тренер сборной Казахстана», — сказал Черчесов в эфире программы «Футбол России».