Ребров готов покинуть пост главного тренера сборной Украины
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал оценку своей работе в национальной команде. Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал оценку своей работе в национальной команде. Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).
На Евро-2024 сборная Украины заняла последнее место в своей группе, уступив Румынии (0:3), победив Словакию (2:1) и сыграв вничью с Бельгией (0:0).
«Я согласился подписать контракт на три года, на два отборочных цикла. Если сейчас кого-то не удовлетворяет, то я готов уйти. Но я разговаривал с главой УАФ Андреем Шевченко, очень важен следующий цикл. Если я увижу, что у меня не выходит, то не буду здесь сидеть. Сейчас нам следует проявить себя как команда в этом отборочном цикле. Это не вопрос исполкома или доверия. Сейчас есть контракт, я считаю, что первый год мы провели неплохо. Надо двигаться дальше, посмотрим на будущее. Я не могу оценивать сам себя. Если посчитать, сколько дней я провел с национальной командой за этот год, не считая Евро, то это меньше месяца. Глядя на опыт ведущих команд, могу сказать, что никто не подписывает тренера на один год. Этого мало, чтобы игроки даже поняли твои идеи», — сказал Ребров.
Глава УАФ Андрей Шевченко после заседания комитета национальных сборных заявил, что выражает полную поддержку текущему тренерскому штабу национальной команды.
«Сергею Реброву и его тренерскому штабу, его концепции развития сборных была выражена полная поддержка. Мы знаем, куда мы двигаемся, что и зачем мы делаем. Мы получили достаточно информации, делаем выводы. Что касается ближайших задач национальной команды, то начинаем новый двухлетний отборочный цикл. Его главная цель — попадание на ЧМ-2026. Потому и задача в Лиге наций — выступить так, чтобы в случае необходимости у нас был дополнительный шанс для попадания на чемпионат мира», — сказал Шевченко.
Ребров возглавил сборную Украины в июне 2023 года. Под его руководством национальная команда провела 16 матчей, в которых одержала восемь побед при пяти ничьих и трех поражениях.
Осенью сборная Украины сыграет в Лиге наций с командами Чехии, Албании и Грузии.