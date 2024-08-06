Ребров готов покинуть пост главного тренера сборной Украины

«Я согласился подписать контракт на три года, на два отборочных цикла. Если сейчас кого-то не удовлетворяет, то я готов уйти. Но я разговаривал с главой УАФ Андреем Шевченко, очень важен следующий цикл. Если я увижу, что у меня не выходит, то не буду здесь сидеть. Сейчас нам следует проявить себя как команда в этом отборочном цикле. Это не вопрос исполкома или доверия. Сейчас есть контракт, я считаю, что первый год мы провели неплохо. Надо двигаться дальше, посмотрим на будущее. Я не могу оценивать сам себя. Если посчитать, сколько дней я провел с национальной командой за этот год, не считая Евро, то это меньше месяца. Глядя на опыт ведущих команд, могу сказать, что никто не подписывает тренера на один год. Этого мало, чтобы игроки даже поняли твои идеи», — сказал Ребров.