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12:44 (мск), источник: Спорт Mail

79-летний Мирча Луческу вновь возглавил сборную Румынии

Известный футбольный специалист занимал пост главного тренера национальной команды Румынии с 1981 по 1986 год.

Румыния
Источник: РИА "Новости"

Федерация футбола Румынии объявила о назначении 79-летнего специалиста на пост главного тренера национальной команды на сегодняшней пресс-конференции. С Луческу подписан контракт на 2 года и перед ним поставлены две задачи — максимальный результат в Лиге наций и выход сборной Румынии в финальную часть ЧМ-2026.

«Скучали? Мы продолжаем эту замечательную историю вместе. Многие чувства одолевали меня, в первую очередь ностальгия. Вчера мы около трех часов говорили о футболе. Я никогда не думал, что мне сделают предложение. Если честно, я и не хотел, чтобы мне сделали предложение, потому что хотел, чтобы приходили молодые тренеры.

Моя жена говорила мне не браться за эту работу. Сын Рэзван сказал мне делать то, что я считаю правильным, и то, что я чувствую. Мне стало интересно потому, что это будет нелегко», — сказал Луческу.

На посту главного тренера сборной 79-летний специалист сменил Эдварда Йорданеску, который покинул сборную Румынии сразу после Евро-2024 в связи с окончанием контракта. Румынская команда на чемпионате Европы заняла первое место в группе E, опередив сборные Бельгии, Словакии и Украины. В матче ⅛ финала Евро подопечные Йорданеску уступили сборной Нидерландов.

Луческу оставался без работы с ноября 2023 года, когда он покинул пост главного тренера «Динамо».

Луческу 78 лет. С 2020-го по 2023 год он возглавлял киевское «Динамо», а до этого с 2004-го по 2016 год был главным тренером донецкого «Шахтера». Луческу девять раз приводил клубы к победе в чемпионате Украины, а донецкий клуб — к победе в Кубке УЕФА в 2009 году. Также Луческу возглавлял национальную команду Турции, «Интер», «Зенит», «Галатасарай» и «Бешикташ». Мирча входит в топ-15 тренеров по количеству побед в Лиге чемпионов УЕФА. Луческу имеет 35 трофеев в качестве тренера. По этому показателю его опережают лишь сэр Алекс Фергюсон и Хосеп Гвардиола.

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