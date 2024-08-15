Экс-тренер «Челси» Почеттино согласился возглавить сборную США

С 2021 по 2022 год Почеттино возглавлял французский «Пари Сен-Жермен». Под его руководством команда выиграла чемпионат Франции, а также кубок и суперкубок страны. Также он возглавлял испанский «Эспаньол», английские «Саутгемптон» и «Тоттенхэм». В 2019 году «Тоттенхэм» вышел в финал Лиги чемпионов, в котором со счетом 0:2 проиграл «Ливерпулю».