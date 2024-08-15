Экс-тренер «Челси» Почеттино согласился возглавить сборную США

Как сообщает The Athletic, Маурисио Почеттино готов возглавить национальную команду США.
В июле Американская футбольная федерация объявила об увольнении Грегга Берхалтера с должности главного тренера национальной команды. Сборная США на домашнем Кубке Америки не смогла выйти из группы с Уругваем, Панамой и Боливией. В 2026 году США будут принимать чемпионат мира по футболу совместно с Канадой и Мексикой.
52-летний Почеттино в минувшем сезоне возглавлял «Челси». Под его руководством клуб занял шестое место в чемпионате Англии и обеспечил себе участие в еврокубках в сезоне-2024/25. Также лондонцы вышли в финал Кубка английской лиги и уступили со счетом 0:1 после дополнительного времени «Ливерпулю».
С 2021 по 2022 год Почеттино возглавлял французский «Пари Сен-Жермен». Под его руководством команда выиграла чемпионат Франции, а также кубок и суперкубок страны. Также он возглавлял испанский «Эспаньол», английские «Саутгемптон» и «Тоттенхэм». В 2019 году «Тоттенхэм» вышел в финал Лиги чемпионов, в котором со счетом 0:2 проиграл «Ливерпулю».