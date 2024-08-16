Черчесов опроверг слухи о возможном назначении в «Лудогорец»

«Что за бред?! Откуда эта информация?! Никто из “Лудогорца” ко мне не обращался, а даже если бы обратились, то мысли сейчас заняты совершенно другим. Готовлюсь к первому матчу сборной Казахстана в Лиге наций. Рекомендую всем соблюдать информационную гигиену. Еще раз задамся вопросом: откуда это все берется?!» — сказал Черчесов.