Черчесов опроверг слухи о возможном назначении в «Лудогорец»

Ранее в болгарских СМИ появилась информация, что бывший главный тренер сборной России находится в Разграде, где ведет переговоры с руководством клуба.
«Что за бред?! Откуда эта информация?! Никто из “Лудогорца” ко мне не обращался, а даже если бы обратились, то мысли сейчас заняты совершенно другим. Готовлюсь к первому матчу сборной Казахстана в Лиге наций. Рекомендую всем соблюдать информационную гигиену. Еще раз задамся вопросом: откуда это все берется?!» — сказал Черчесов.
На этой неделе «Лудогорец» отправил в отставку Георги Дерменджиева после разгромного поражения от «Карабаха» (2:7, д.в.) в квалификации Лиги чемпионов. Исполняющим обязанности главного тренера болгарского клуба был назначен бывший защитник пермского «Амкара» Захари Сираков.
В июне Черчесов был назначен новым главным тренером сборной Казахстана. В сентябре 60-летний российский специалист стартует с новой командой в Лиге наций, где соперниками казахстанской сборной будут команды Норвегии, Австрии и Словении.