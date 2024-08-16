Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Волейбол
Плавание
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Черчесов опроверг слухи о возможном назначении в «Лудогорец»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов опроверг информацию о том, что он ведет переговоры с «Лудогорцем». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Источник: Спорт-Экспресс

Ранее в болгарских СМИ появилась информация, что бывший главный тренер сборной России находится в Разграде, где ведет переговоры с руководством клуба.

«Что за бред?! Откуда эта информация?! Никто из “Лудогорца” ко мне не обращался, а даже если бы обратились, то мысли сейчас заняты совершенно другим. Готовлюсь к первому матчу сборной Казахстана в Лиге наций. Рекомендую всем соблюдать информационную гигиену. Еще раз задамся вопросом: откуда это все берется?!» — сказал Черчесов.

На этой неделе «Лудогорец» отправил в отставку Георги Дерменджиева после разгромного поражения от «Карабаха» (2:7, д.в.) в квалификации Лиги чемпионов. Исполняющим обязанности главного тренера болгарского клуба был назначен бывший защитник пермского «Амкара» Захари Сираков.

В июне Черчесов был назначен новым главным тренером сборной Казахстана. В сентябре 60-летний российский специалист стартует с новой командой в Лиге наций, где соперниками казахстанской сборной будут команды Норвегии, Австрии и Словении.