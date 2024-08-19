Ян Зоммер завершил карьеру в сборной Швейцарии по футболу

«После тщательных размышлений я принял решение завершить карьеру в сборной Швейцарии. Для меня было большой честью и привилегией представлять свою страну в 94 матчах на самом высоком уровне в течение 12 лет. После завершения еще одного великолепного финального турнира чемпионата Европы в соседней с нами Германии, где я раньше провел незабываемые годы в Бундеслиге, настал момент попрощаться», — сказал Зоммер.