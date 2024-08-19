Ян Зоммер завершил карьеру в сборной Швейцарии по футболу

«После тщательных размышлений я принял решение завершить карьеру в сборной Швейцарии. Для меня было большой честью и привилегией представлять свою страну в 94 матчах на самом высоком уровне в течение 12 лет. После завершения еще одного великолепного финального турнира чемпионата Европы в соседней с нами Германии, где я раньше провел незабываемые годы в Бундеслиге, настал момент попрощаться», — сказал Зоммер.
Ян Зоммер дебютировал за сборную Швейцарии в мае 2012 года и в общей сложности провел за нее 94 игры, в которых пропустил 92 мяча и 35 раз оставил ворота в неприкосновенности. По числу сыгранных матчей за национальную команду Зоммер делит восьмое место с Йоханом Фогелем и является рекордсменом среди вратарей.
Зоммер был запасным вратарем на ЧМ-2014 в Бразилии. В качестве основного вратаря он отыграл три чемпионата Европы (2016, 2020, 2024) и два мировых первенства (2018, 2022). Лучшими достижениями Зоммера со сборной были выходы в четвертьфинал Евро-2020 и Евро-2024.
За место первого вратаря сборной Швейцарии после ухода Зоммера будут бороться вратарь дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель и вратарь «Лорьяна» Ивон Мвого.
В сентябре сборная Швейцарии стартует в Лиге наций, где ее соперниками будут команды Дании, Испании и Сербии.