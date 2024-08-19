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Сборная России объявила расширенный состав на сентябрьские матчи

В расширенный список на учебно-тренировочный сбор национальной команды вошли 38 футболистов, в том числе Максим Глушенков из «Зенита».

Источник: RFS.RU

Сбор команды Валерия Карпина начнется 1 сентября на базе в Новогорске. 5 сентября сборная России встретится с Вьетнамом на стадионе «Ми Динь» в Ханое, а 7 сентября там же проведет матч с Таиландом.

Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Париж), Андрей Лунев («Динамо», Москва), Александр Максименко («Спартак», Москва), Евгений Латышонок («Зенит», Санкт-Петербург), Илья Лантратов («Локомотив», Москва).

Защитники: Вячеслав Караваев, Юрий Горшков (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Илья Вахания, Андрей Лангович, Максим Осипенко (все — «Ростов», Ростов-на-Дону), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба — ЦСКА, Москва), Евгений Морозов, Александр Сильянов (оба — «Локомотив», Москва), Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (оба — «Спартак», Москва), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара).

Полузащитники: Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Илья Самошников, Сергей Пиняев (все — «Локомотив», Москва), Далер Кузяев («Гавр»), Данил Пруцев, Антон Зиньковский (оба — «Спартак», Москва), Никита Кривцов, Данила Козлов (оба — «Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо», Москва), Сергей Бабкин («Крылья Советов», Самара), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Дмитрий Воробьев («Локомотив», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва), Герман Онугха («Вайле»).

Ранее стало известно, что Матвей Сафонов может не войти в окончательный состав на товарищеские матчи.


Также товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом будут учитываться в рейтинге ФИФА.