Экс-главный тренер сборной Бразилии экстренно госпитализирован

Главный тренер «Фламенго» Тите госпитализирован после выездного матча Кубка Либертадорес против «Боливара» (0:1).
Тренеру стало плохо по окончании игры, медицинский штаб выявил у него аритмию. Сразу после возвращения в Рио-де-Жанейро Тите был госпитализирован.
Тите занимал пост главного тренера сборной Бразилии с 2016 по 2022 год. Под его руководством желто-зеленые победили на Кубке Америки 2019 года.
Наибольших успехов Тите добивался с клубом «Коринтианс», с которым дважды завоевывал титул чемпиона Бразилии, а также побеждал в Кубке Либертадорес и клубном чемпионате мира.