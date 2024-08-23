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Экс-главный тренер сборной Бразилии экстренно госпитализирован

63-летний Тите попал в больницу из-за проблем с сердцем.

Источник: Reuters

Главный тренер «Фламенго» Тите госпитализирован после выездного матча Кубка Либертадорес против «Боливара» (0:1).

Тренеру стало плохо по окончании игры, медицинский штаб выявил у него аритмию. Сразу после возвращения в Рио-де-Жанейро Тите был госпитализирован.

Тите занимал пост главного тренера сборной Бразилии с 2016 по 2022 год. Под его руководством желто-зеленые победили на Кубке Америки 2019 года.

Наибольших успехов Тите добивался с клубом «Коринтианс», с которым дважды завоевывал титул чемпиона Бразилии, а также побеждал в Кубке Либертадорес и клубном чемпионате мира.