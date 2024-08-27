Бывший тренер «Штутгарта» Лаббадиа возглавил сборную Нигерии

58-летний немецкий специалист сменит на этом посту легенду сборной Нигерии Финиди Джорджа, который провел во главе национальной команды всего два матча, покинув ее этим летом после поражения от команды Бенина (1:2) в квалификации ЧМ-2026. Одной из причин ухода Джорджа из сборной назывался его конфликт с главной звездой национальной команды Виктором Осимехном.