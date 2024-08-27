Бывший тренер «Штутгарта» Лаббадиа возглавил сборную Нигерии

58-летний немецкий специалист сменит на этом посту легенду сборной Нигерии Финиди Джорджа, который провел во главе национальной команды всего два матча, покинув ее этим летом после поражения от команды Бенина (1:2) в квалификации ЧМ-2026. Одной из причин ухода Джорджа из сборной назывался его конфликт с главной звездой национальной команды Виктором Осимехном.
Последним местом работы Лаббадиа был «Штутгарт», который он покинул в апреле 2023 года спустя четыре месяца после назначения. На момент его увольнения клуб шел на последнем месте в Бундеслиге. Также Лаббадиа известен по работе с «Байером», «Гамбургом», «Вольфсбургом» и «Гертой».
Сборная Нигерии занимает пятое место в своей группе в квалификации ЧМ-2026, не сумев выиграть ни одного из четырех матчей. В сентябре команда стартует в отборе к Кубку Африки-2025, где ее соперниками будут сборные Бенина, Руанды и Ливии.