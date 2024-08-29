«Матч ТВ» покажет матчи сборной России с Вьетнамом и Таиландом

Команда Валерия Карпина сыграет против сборной Вьетнама 5 сентября на стадионе «Ми Динь» в Ханое, а 7 сентября на этой же арене российские футболисты проведут матч с национальной командой Таиланда.
«Сборной России предстоит дальний перелет в Юго-Восточную Азию и встреча с экзотическими для нас сборными Вьетнама и Таиланда в товарищеском турнире в Ханое. Рад, что “Матч ТВ” стал домом для матчей сборной России и мы вновь можем показать игры главной команды страны на широкую аудиторию болельщиков.
У сборной сейчас молодая и талантливая команда, за которой интересно следить, с кем бы она не играла. Валерий Карпин пока не объявил окончательный состав, но в расширенном списке есть много интригующих фамилий, таких как Козлов и Батраков — молодые звездочки, которые уже ярко проявили себя в МИР РПЛ. Уверен, что для них сыграть в футболке сборной России в этом турне будет особой мотивацией и честью», — сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.
Сборная Таиланда занимает 101-е место в рейтинге ФИФА. Национальная команда Вьетнама располагается в рейтинге сборных на 115-й строчке. Ранее сборная России ни разу не встречалась с этими соперниками.
В этом году российская сборная провела два товарищеских матча — против Сербии, выиграв со счетом 4:0 в Москве в марте и против Беларуси, одержав победу с таким же счетом в Минске в июне.