«Матч ТВ» покажет матчи сборной России с Вьетнамом и Таиландом

«Сборной России предстоит дальний перелет в Юго-Восточную Азию и встреча с экзотическими для нас сборными Вьетнама и Таиланда в товарищеском турнире в Ханое. Рад, что “Матч ТВ” стал домом для матчей сборной России и мы вновь можем показать игры главной команды страны на широкую аудиторию болельщиков.



У сборной сейчас молодая и талантливая команда, за которой интересно следить, с кем бы она не играла. Валерий Карпин пока не объявил окончательный состав, но в расширенном списке есть много интригующих фамилий, таких как Козлов и Батраков — молодые звездочки, которые уже ярко проявили себя в МИР РПЛ. Уверен, что для них сыграть в футболке сборной России в этом турне будет особой мотивацией и честью», — сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.