Валерий Карпин: В матчах будем использовать разные составы

«На матчи против Вьетнама и Таиланда отправятся 24 полевых игрока и три вратаря. Из-за повреждений мы не можем рассчитывать на Максима Глушенкова, Юрия Горшкова и Даниила Фомина. Желаем им скорейшего выздоровления и возвращения на поле. Учитывая то, что команде предстоит длительный перелет, Матвей Сафонов и Далер Кузяев присоединятся к команде сразу в Ханое. Их не будет на тренировке в Москве, но это позволит им избежать двух ночей подряд в самолете. Учитывая, что сборной предстоит сыграть два матча через день, используем разные составы. Сейчас вызваны 24 полевых игрока, но, поскольку впереди еще целый тур чемпионата, могут быть изменения, связанные с получением травмы кем-то из футболистов», — заявил Валерий Карпин.