Валерий Карпин: В матчах будем использовать разные составы

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об окончательном составе сборной России на матчи против Вьетнама и Таиланда.
«На матчи против Вьетнама и Таиланда отправятся 24 полевых игрока и три вратаря. Из-за повреждений мы не можем рассчитывать на Максима Глушенкова, Юрия Горшкова и Даниила Фомина. Желаем им скорейшего выздоровления и возвращения на поле. Учитывая то, что команде предстоит длительный перелет, Матвей Сафонов и Далер Кузяев присоединятся к команде сразу в Ханое. Их не будет на тренировке в Москве, но это позволит им избежать двух ночей подряд в самолете. Учитывая, что сборной предстоит сыграть два матча через день, используем разные составы. Сейчас вызваны 24 полевых игрока, но, поскольку впереди еще целый тур чемпионата, могут быть изменения, связанные с получением травмы кем-то из футболистов», — заявил Валерий Карпин.
Также глава национальной команды отдельно уделил внимание футболистам, не попавшим в окончательный состав на сентябрьские матчи.
«Данила Козлов из “Краснодара” не попал в итоговый состав из-за недостаточного количества игровых минут в последних матчах чемпионата. Его конкуренты по амплуа, а мы рассматриваем его на позиции центрального полузащитника, играют регулярно. Поскольку Данила не попал в окончательную заявку главной сборной, он стал доступен для вызова в молодежную команду. Отсутствует в заявке и Герман Онугха — на позицию нападающего у нас приличная конкуренция: Тюкавин, Воробьев и Мусаев. Не факт, что смогли бы найти игровое время для Онугхи, а совершать несколько перелетов только для того, чтобы немного потренироваться и познакомиться, сочли нецелесообразным», — добавил главный тренер сборной России.
Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется в подмосковном Новогорске 1 сентября. Всего тренерский штаб вызвал для участия в сборах 27 игроков. С февраля 2022 года сборная России проводит только товарищеские матчи — ФИФА и УЕФА отстранила клубы и сборные из России от участия в международных турнирах.