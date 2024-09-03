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Куман не будет вызывать игрока в сборную из-за отъезда в «Аль-Иттихад»

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман раскритиковал решение полузащитника национальной команды Стивена Бергвейна перейти в саудовский «Аль-Иттихад». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Аякс» продал 26-летнего игрока в «Аль-Иттихад» за 21 млн евро.

«Стевен Бергвейн отправился в Саудовскую Аравию в 26 лет. Очевидно, что это не имеет ничего общего со спортивными амбициями. Его глава в сборной Нидерландов закрыта. Он, наверное, знает, что я это скажу», — сказал Куман.

Бергвейн провел в сборной Нидерландов 35 матчей и забил восемь голов. Он защищал цвета национальной команды на Евро-2024, где «оранжевые» дошли до полуфинала, уступив сборной Англии (1:2).

В прошлом сезоне Бергвейн провел 31 матч за «Аякс», в которых забил 13 мячей и сделал пять результативных передач. Ранее он также выступал за ПСВ и «Тоттенхэм».