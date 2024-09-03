Куман не будет вызывать игрока в сборную из-за отъезда в «Аль-Иттихад»

«Стевен Бергвейн отправился в Саудовскую Аравию в 26 лет. Очевидно, что это не имеет ничего общего со спортивными амбициями. Его глава в сборной Нидерландов закрыта. Он, наверное, знает, что я это скажу», — сказал Куман.