Куман не будет вызывать игрока в сборную из-за отъезда в «Аль-Иттихад»

«Аякс» продал 26-летнего игрока в «Аль-Иттихад» за 21 млн евро.
«Стевен Бергвейн отправился в Саудовскую Аравию в 26 лет. Очевидно, что это не имеет ничего общего со спортивными амбициями. Его глава в сборной Нидерландов закрыта. Он, наверное, знает, что я это скажу», — сказал Куман.
Бергвейн провел в сборной Нидерландов 35 матчей и забил восемь голов. Он защищал цвета национальной команды на Евро-2024, где «оранжевые» дошли до полуфинала, уступив сборной Англии (1:2).
В прошлом сезоне Бергвейн провел 31 матч за «Аякс», в которых забил 13 мячей и сделал пять результативных передач. Ранее он также выступал за ПСВ и «Тоттенхэм».