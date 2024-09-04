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Сборная России по футболу прилетела во Вьетнам

Сборная России по футболу прибыла в Ханой, где ей предстоит провести товарищеские матчи с командами Вьетнама и Таиланда. Об этом сообщает пресс-служба российской команды.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

В столицу Вьетнама прилетели тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным, а также 27 игроков национальной команды.

В четверг, 5 сентября, Россия сыграет с Вьетнамом, а в субботу, 7 сентября, — с Таиландом. Обе встречи пройдут в 16:00 по московскому времени.

Сборная Таиланда занимает 101-е место в рейтинге ФИФА. Национальная команда Вьетнама располагается в рейтинге сборных на 115-й строчке. Ранее сборная России ни разу не встречалась с этими соперниками.

В этом году российская сборная провела два товарищеских матча — против Сербии (4:0) в Москве в марте и против Беларуси (4:0) в Минске в июне.