Сборная России по футболу прилетела во Вьетнам

В столицу Вьетнама прилетели тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным, а также 27 игроков национальной команды.
В четверг, 5 сентября, Россия сыграет с Вьетнамом, а в субботу, 7 сентября, — с Таиландом. Обе встречи пройдут в 16:00 по московскому времени.
Сборная Таиланда занимает 101-е место в рейтинге ФИФА. Национальная команда Вьетнама располагается в рейтинге сборных на 115-й строчке. Ранее сборная России ни разу не встречалась с этими соперниками.
В этом году российская сборная провела два товарищеских матча — против Сербии (4:0) в Москве в марте и против Беларуси (4:0) в Минске в июне.