В РФС рассказали о планах по матчам для сборной России на 2024 год

«Матч с Сирией? Мы ведем переговоры с разными федерациями. Вы знаете наш принцип, сначала подписать соглашение, а потом объявлять. В октябре-ноябре мы планируем провести четыре матча, в целом стараемся проводить как можно больше игр. На октябрь и ноябрь выбор сборных почти такой же, как в сентябре. Увидим ли сборную дома в октябре-ноябре? Мы будем стараться провести домашний матч, для нас это является приоритетом», — приводит слова Дюкова ТАСС.