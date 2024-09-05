В РФС рассказали о планах по матчам для сборной России на 2024 год

Ранее в СМИ писали, что 15 ноября сборная России может провести товарищеский матч с командой Сирии. А также сообщалось, что возможными соперниками команды Валерия Карпина могут стать сборные Малайзии и Туркмении.
«Матч с Сирией? Мы ведем переговоры с разными федерациями. Вы знаете наш принцип, сначала подписать соглашение, а потом объявлять. В октябре-ноябре мы планируем провести четыре матча, в целом стараемся проводить как можно больше игр. На октябрь и ноябрь выбор сборных почти такой же, как в сентябре. Увидим ли сборную дома в октябре-ноябре? Мы будем стараться провести домашний матч, для нас это является приоритетом», — приводит слова Дюкова ТАСС.
Сегодня, 5 сентября, сборная России встретится с национальной командой Вьетнама. Матч пройдет на стадионе «Ми Динь» в Ханое. 7 сентября на этом же стадионе российские футболисты сыграют с Таиландом.
В этом году российская сборная провела два товарищеских матча — против Сербии (4:0) и Беларуси (4:0).
Сборная Таиланда занимает 101-е место в рейтинге ФИФА. Национальная команда Вьетнама располагается в рейтинге сборных на 115-й строчке. Ранее сборная России ни разу не встречалась с этими соперниками.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.