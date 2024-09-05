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В РФС рассказали о планах по матчам для сборной России на 2024 год

Глава РФС Александр Дюков рассказал, что сборная России может провести еще четыре товарищеских матча до конца года.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Анна Мейер/ФК "Зенит"/ТАСС

Ранее в СМИ писали, что 15 ноября сборная России может провести товарищеский матч с командой Сирии. А также сообщалось, что возможными соперниками команды Валерия Карпина могут стать сборные Малайзии и Туркмении.

«Матч с Сирией? Мы ведем переговоры с разными федерациями. Вы знаете наш принцип, сначала подписать соглашение, а потом объявлять. В октябре-ноябре мы планируем провести четыре матча, в целом стараемся проводить как можно больше игр. На октябрь и ноябрь выбор сборных почти такой же, как в сентябре. Увидим ли сборную дома в октябре-ноябре? Мы будем стараться провести домашний матч, для нас это является приоритетом», — приводит слова Дюкова ТАСС.

Сегодня, 5 сентября, сборная России встретится с национальной командой Вьетнама. Матч пройдет на стадионе «Ми Динь» в Ханое. 7 сентября на этом же стадионе российские футболисты сыграют с Таиландом.

В этом году российская сборная провела два товарищеских матча — против Сербии (4:0) и Беларуси (4:0).

Сборная Таиланда занимает 101-е место в рейтинге ФИФА. Национальная команда Вьетнама располагается в рейтинге сборных на 115-й строчке. Ранее сборная России ни разу не встречалась с этими соперниками.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.