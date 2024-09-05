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Стал известен состав сборной России на матч с Вьетнамом

Сборная России в Ханое сегодня проведет товарищеский матч с командой Вьетнама.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
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Начало матча — в 16:00 по московскому времени.

Стартовый состав сборной России: Андрей Лунев, Данил Круговой, Евгений Морозов, Руслан Литвинов, Вячеслав Караваев, Далер Кузяев, Артем Карпукас, Никита Кривцов, Сергей Пиняев, Иван Обляков (капитан), Тамерлан Мусаев.

Запасные: Матвей Сафонов, Евгений Латышонок, Даниил Хлусевич, Арсен Адамов, Данил Глебов, Данил Пруцев, Илья Самошников, Алексей Батраков, Антон Зиньковский, Валентин Пальцев, Лечи Садулаев, Дмитрий Воробьев.

Дебютный матч за национальную команду проведет нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев.

Сборная Вьетнама занимает 115-е место в рейтинге ФИФА. Ранее сборная России ни разу не встречалась с этим соперником.

В этом году российская сборная провела два товарищеских матча — против Сербии (4:0) в Москве в марте и против Беларуси (4:0) в Минске в июне.