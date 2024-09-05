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Игрок махачкалинского «Динамо» дебютировал в сборной России

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев дебютировал в сборной России в товарищеском матче против команды Вьетнама (1:0, перерыв).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

На 34-й минуте Пальцев заменил защитника Евгения Морозова. Для 23-летнего футболиста этот матч стал дебютным за национальную команду.

Пальцев является воспитанником нижегородского футбола. До 19 лет он играл на любительском уровне, совмещая футбол с работой на мебельном заводе. В 2020 году Пальцев начал профессиональную карьеру в «Волне» из Коверино, выступавшей во Второй лиге.

Этим летом Пальцев перешел из «КАМАЗа» в махачкалинское «Динамо» за 280 тыс. евро. Он провел шесть матчей в РПЛ, не сумев отличиться результативными действиями.