Игрок махачкалинского «Динамо» дебютировал в сборной России

Пальцев является воспитанником нижегородского футбола. До 19 лет он играл на любительском уровне, совмещая футбол с работой на мебельном заводе. В 2020 году Пальцев начал профессиональную карьеру в «Волне» из Коверино, выступавшей во Второй лиге.