Игрок махачкалинского «Динамо» дебютировал в сборной России

На 34-й минуте Пальцев заменил защитника Евгения Морозова. Для 23-летнего футболиста этот матч стал дебютным за национальную команду.
Пальцев является воспитанником нижегородского футбола. До 19 лет он играл на любительском уровне, совмещая футбол с работой на мебельном заводе. В 2020 году Пальцев начал профессиональную карьеру в «Волне» из Коверино, выступавшей во Второй лиге.
Этим летом Пальцев перешел из «КАМАЗа» в махачкалинское «Динамо» за 280 тыс. евро. Он провел шесть матчей в РПЛ, не сумев отличиться результативными действиями.