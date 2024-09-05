Сборная России разгромила Вьетнам в товарищеском матче

Встреча проходила в Ханое. Счет в матче на 24-й минуте открыл Далер Кузяев, который забил головой после подачи Тамерлана Мусаева.
На 61-й минуте вьетнамцы оформили гол в свои ворота. Защитник Ван Тан Ву сделал передачу в сторону вратаря Ван Лам Данга, который не сумел попасть по мячу, подскочившему перед ним на одной из кочек.
Окончательный счет в матче на 77-й минуте установил Тамерлан Мусаев, отметившийся забитым мячом в дебютном матче за сборную.
Помимо Мусаева за национальную команду в этой встрече дебютировали вратарь «Зенита» Евгений Латышонок, защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев и нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев.
Команда Валерия Карпина одержала третью разгромную победу кряду с общим счетом 11:0. В марте в Москве российская сборная разгромила Сербию (4:0), а затем в июне в Минске уверенно обыграла Беларусь (4:0).
В субботу, 7 сентября, сборная России в Ханое сыграет с командой Таиланда. Начало матча — в 16:00 по московскому времени.
Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил о переговорах по организации еще нескольких товарищеских матчей, которые состоятся в октябре и ноябре.