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Сборная России разгромила Вьетнам в товарищеском матче

Сборная России по футболу уверенно обыграла команду Вьетнама (3:0) в товарищеском матче.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила в Ханое. Счет в матче на 24-й минуте открыл Далер Кузяев, который забил головой после подачи Тамерлана Мусаева.

На 61-й минуте вьетнамцы оформили гол в свои ворота. Защитник Ван Тан Ву сделал передачу в сторону вратаря Ван Лам Данга, который не сумел попасть по мячу, подскочившему перед ним на одной из кочек.

Окончательный счет в матче на 77-й минуте установил Тамерлан Мусаев, отметившийся забитым мячом в дебютном матче за сборную.

Помимо Мусаева за национальную команду в этой встрече дебютировали вратарь «Зенита» Евгений Латышонок, защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев и нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев.

Команда Валерия Карпина одержала третью разгромную победу кряду с общим счетом 11:0. В марте в Москве российская сборная разгромила Сербию (4:0), а затем в июне в Минске уверенно обыграла Беларусь (4:0).

В субботу, 7 сентября, сборная России в Ханое сыграет с командой Таиланда. Начало матча — в 16:00 по московскому времени.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил о переговорах по организации еще нескольких товарищеских матчей, которые состоятся в октябре и ноябре.

Вьетнам
0:3
Первый тайм: 0:1
Россия
Футбол, Товарищеские матчи,
5.09.2024, 16:00 (МСК UTC+3)
Национальный стадион Ми Динь
Главные тренеры
Ким Сан Сик
Валерий Карпин
Голы
Россия
Далер Кузяев
24′
79390
61′
60463
77′
Составы команд
Вьетнам
23
Ван Лам Дан
6
Тхан Бинх Нгуен
16
Тхан Чун Нгуен
17
Ву Ван Танх
26
Ван Труон Нгуен
3
Ндок Хай Куе
81′
2
Туан Дуон Гиап
12
Туан Тай Пхан
81′
11
Туан Анх Нгуен
4
Хай Лон Нгуен
57′
25
Ван Виет Нгуен
8
Хун Дун До
71′
19
Куан Хай Нгуен
14
Хоан Дук Нгуен
57′
9
Ви Хао Буй
18
Тхан Бинх Динх
46′
22
Тиен Линх Нгуен
Россия
18
Руслан Литвинов
24
Данил Круговой
23
Далер Кузяев
27
Иван Обляков
11
Тамерлан Мусаев
16
Андрей Лунев
46′
12
Евгений Латышонок
4
Вячеслав Караваев
76′
2
Арсен Адамов
14
Евгений Морозов
34′
29
Валентин Пальцев
8
Никита Кривцов
46′
25
Данил Пруцев
9
Сергей Пиняев
63′
21
Дмитрий Воробьев
19
Артем Карпукас
45′
45′
15
Данил Глебов
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти