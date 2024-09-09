В сборной России рассказали, как добирались домой после тайфуна

— Совсем нет. В отеле ничего такого не чувствовалось. Если не смотреть в окно, создавалось впечатление, что ничего и нет. Такие ураганы на моей памяти были два раза в Москве, когда выворачивало деревья, летали рекламные щиты, — приводит слова Кафанова «Чемпионат».