Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В сборной России рассказали, как добирались домой после тайфуна

Тренер вратарей в сборной России и в «Ростове» Виталий Кафанов рассказал, как национальная команда добиралась домой после тайфуна во Вьетнаме.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

— Мы вылетели по расписанию, слава богу, несмотря на стихию. Вернулись на родину вовремя, как и планировали.

— Не было страшно в эпицентре событий?

— Совсем нет. В отеле ничего такого не чувствовалось. Если не смотреть в окно, создавалось впечатление, что ничего и нет. Такие ураганы на моей памяти были два раза в Москве, когда выворачивало деревья, летали рекламные щиты, — приводит слова Кафанова «Чемпионат».

Напомним, сборная России прибыла в Ханой, для участия в двух товарищеских матчах со сборной Вьетнама и Таиланда. 5 сентября российские футболисты разгромили Вьетнам со счетом 3:0.

Встреча со сборной Таиланда была запланирована на 7 сентября, но была отменена из-за тайфуна «Яги». Ранее сообщалось, что тайфун достиг пятой категории мощности: сильнейший ветер валил деревья и конструкции, а ливни вызвали оползни. Власти советовали людям не покидать место жительства и запастись едой на несколько дней.

С февраля 2022 года сборная России проводит только товарищеские матчи — ФИФА и УЕФА отстранила клубы и сборные из России от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.