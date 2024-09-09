В сборной России рассказали, как добирались домой после тайфуна

— Мы вылетели по расписанию, слава богу, несмотря на стихию. Вернулись на родину вовремя, как и планировали.
— Не было страшно в эпицентре событий?
— Совсем нет. В отеле ничего такого не чувствовалось. Если не смотреть в окно, создавалось впечатление, что ничего и нет. Такие ураганы на моей памяти были два раза в Москве, когда выворачивало деревья, летали рекламные щиты, — приводит слова Кафанова «Чемпионат».
Напомним, сборная России прибыла в Ханой, для участия в двух товарищеских матчах со сборной Вьетнама и Таиланда. 5 сентября российские футболисты разгромили Вьетнам со счетом 3:0.
Встреча со сборной Таиланда была запланирована на 7 сентября, но была отменена из-за тайфуна «Яги». Ранее сообщалось, что тайфун достиг пятой категории мощности: сильнейший ветер валил деревья и конструкции, а ливни вызвали оползни. Власти советовали людям не покидать место жительства и запастись едой на несколько дней.
С февраля 2022 года сборная России проводит только товарищеские матчи — ФИФА и УЕФА отстранила клубы и сборные из России от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.