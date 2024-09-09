Матч молодежной сборной России в Ханое остановлен из-за непогоды

В перовм товарищеском матче со сборной Вьетнама российские футболисты одержали победу со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Далер Кузяев, забивший гол после навеса Тамерлана Мусаева на 24-й минуте матча. На 61-й минуте вьетнамцы забили мяч в свои ворота. Защитник Ван Тан Ву сделал передачу в сторону вратаря Ван Лам Данга, который не сумел попасть по мячу. Окончательный счет в игре на 77-й минуте установил Мусаев, отметившийся забитым мячом и ассистом в дебютном матче за национальную команду.