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Матч молодежной сборной России в Ханое остановлен из-за непогоды

Товарищеский матч между молодежными сборными России и Вьетнама остановлен из-за погодных условий.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

Встреча была прервана в конце первого тайма при счете 2:0 в пользу национальной команды России. Забитыми мячами отметились Руслан Барт и Михаил Рядно.

Напомним, ранее второй товарищеский матч сборной России с национальной командой Таиланда, который должен был пройти в Ханое на стадионе «Ми Динь», был отменен из-за тайфуна «Яги».

В перовм товарищеском матче со сборной Вьетнама российские футболисты одержали победу со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Далер Кузяев, забивший гол после навеса Тамерлана Мусаева на 24-й минуте матча. На 61-й минуте вьетнамцы забили мяч в свои ворота. Защитник Ван Тан Ву сделал передачу в сторону вратаря Ван Лам Данга, который не сумел попасть по мячу. Окончательный счет в игре на 77-й минуте установил Мусаев, отметившийся забитым мячом и ассистом в дебютном матче за национальную команду.