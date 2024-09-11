Маурисио Почеттино возглавил сборную США перед домашним ЧМ-2026

«Решение присоединиться к сборной США было для меня связано не просто с футболом, а с путешествием, которое проходит эта команда и эта страна. Энергия, страсть и жажда достичь чего‑то действительно исторического здесь — вот что меня вдохновило. Возможность возглавить мужскую сборную США перед болельщиками, которые имеют такую же страсть, как и игроки, — это то, чего я не мог упустить. Я вижу группу игроков, полных таланта и потенциала, и вместе мы построим что‑то особенное, чем сможет гордиться вся страна», — сказал Почеттино.