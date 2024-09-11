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Маурисио Почеттино возглавил сборную США перед домашним ЧМ-2026

Федерация футбола США объявила о назначении Маурисио Почеттино новым главным тренером мужской национальной сборной.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Контракт 52-летнего специалиста рассчитан до конца чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде. Презентация Почеттино прошла в преддверии товарищеского матча против сборной Новой Зеландии (1:1).

«Решение присоединиться к сборной США было для меня связано не просто с футболом, а с путешествием, которое проходит эта команда и эта страна. Энергия, страсть и жажда достичь чего‑то действительно исторического здесь — вот что меня вдохновило. Возможность возглавить мужскую сборную США перед болельщиками, которые имеют такую же страсть, как и игроки, — это то, чего я не мог упустить. Я вижу группу игроков, полных таланта и потенциала, и вместе мы построим что‑то особенное, чем сможет гордиться вся страна», — сказал Почеттино.

На этой должности Почеттино сменил американца Грегга Берхалтера, который был уволен минувшим летом после невыхода сборной США из группы на Кубке Америки.

Почеттино впервые в своей карьере возглавил национальную команду. Ранее аргентинец возглавлял «Эспаньол», «Саутгемптон», «Тоттенхэм», «Пари Сен-Жермен» и «Челси».

Дебютным для Почеттино в сборной США станет товарищеский матч против команды Панамы, который пройдет 13 октября.