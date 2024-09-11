Карпин описал выезд сборной России во Вьетнам тремя словами

— Валерий Георгиевич, считали, сколько часов вы провели в дороге за последнюю неделю?
— Ну, можем подсчитать. Сначала на автобусе из Ростова в Москву — 13 с половиной часов. День в Москве. Потом 10 часов в самолете до Ханоя. 10 часов в самолете обратно в Москву. И еще 10 я добирался до Ростова. Выходит, 43 часа. Почти два дня из семи — в дороге.
— Какие три слова теперь будут ассоциироваться со Вьетнамом?
— Жара. Духота. Тайфун.
— У вас уже был опыт игры в снег, когда встречались с ЦСКА в Москве в декабре прошлого года. Теперь есть свежий опыт игры в духоту при очень высокой влажности. Что сложнее для тренера? И что сложнее для футболистов?
— Некоторые игроки сказали, что условия игры во Вьетнаме были самыми сложными в их карьере. Но для меня тяжелее в снегу играть — потому что это вообще не про футбол. При таких погодных условиях тренеру делать нечего.
— Вы изначально определили, что против Вьетнама и Таиланда будут играть два разных состава?
— Да, я сообщил об этом футболистам за день до матча с Вьетнамом, — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.
Напомним, сборная России должна была сыграть два товарищеских матча в Ханое. 5 сентября российские футболисты обыграли Вьетнам со счетом 3:0. Матч со сборной Таиланда, который должен был состояться 7 сентября, был отменен из-за тайфуна «Яги».