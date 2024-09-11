Карпин описал выезд сборной России во Вьетнам тремя словами



— Ну, можем подсчитать. Сначала на автобусе из Ростова в Москву — 13 с половиной часов. День в Москве. Потом 10 часов в самолете до Ханоя. 10 часов в самолете обратно в Москву. И еще 10 я добирался до Ростова. Выходит, 43 часа. Почти два дня из семи — в дороге.