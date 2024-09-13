Кузяев: На 15-й минуте игры во Вьетнаме уже посматривал на табло

«Согласен, что в связи с климатическими условиями было непросто, особенно в первом тайме. Мы еще на разминке с ребятами почувствовали, что тяжело дышится, жарко. Но во второй половине матча стало намного легче. Не знаю, мы так адаптировались или просто в перерыве пошел дождь. Но после перерыва я уже разбегался», — цитирует Кузяева «РБ Спорт».