Кузяев: На 15-й минуте игры во Вьетнаме уже посматривал на табло

Игра состоялась 5 сентября во вьетнамском Ханое, сборная России одержала победу со счетом 3:0. Кузяев провел на поле все 90 минут и забил первый гол.
«Согласен, что в связи с климатическими условиями было непросто, особенно в первом тайме. Мы еще на разминке с ребятами почувствовали, что тяжело дышится, жарко. Но во второй половине матча стало намного легче. Не знаю, мы так адаптировались или просто в перерыве пошел дождь. Но после перерыва я уже разбегался», — цитирует Кузяева «РБ Спорт».
«Когда мы выходили на приветствие перед матчем, я смотрю на Славу Караваева — он весь течет, хотя мы просто стоим, а не бегаем. Позже за собой заметил, что минуте на 15-й игры уже посматривал на табло», — добавил полузащитник «Гавра».
На счету 31-летнего Далера Кузяева 51 матч и 3 гола за сборную России.
Кузяев перешел в «Гавр» прошлым летом из «Зенита» в качестве свободного агента. Россиянин провел за французский клуб 35 матчей, в которых забил три мяча и сделал две результативных передачи.
После трех туров «Гавр» с шестью очками занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции. В воскресенье, 15 сентября, клуб Кузяева на выезде сыграет против «Тулузы».