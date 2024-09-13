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Кузяев: На 15-й минуте игры во Вьетнаме уже посматривал на табло

Полузащитник сборной России Далер Кузяев поделился ощущениями от игры в товарищеском матче против команды Вьетнама при жаркой и душной погоде.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: http://www.hac-foot.com/

Игра состоялась 5 сентября во вьетнамском Ханое, сборная России одержала победу со счетом 3:0. Кузяев провел на поле все 90 минут и забил первый гол.

«Согласен, что в связи с климатическими условиями было непросто, особенно в первом тайме. Мы еще на разминке с ребятами почувствовали, что тяжело дышится, жарко. Но во второй половине матча стало намного легче. Не знаю, мы так адаптировались или просто в перерыве пошел дождь. Но после перерыва я уже разбегался», — цитирует Кузяева «РБ Спорт».

«Когда мы выходили на приветствие перед матчем, я смотрю на Славу Караваева — он весь течет, хотя мы просто стоим, а не бегаем. Позже за собой заметил, что минуте на 15-й игры уже посматривал на табло», — добавил полузащитник «Гавра».

На счету 31-летнего Далера Кузяева 51 матч и 3 гола за сборную России.

Кузяев перешел в «Гавр» прошлым летом из «Зенита» в качестве свободного агента. Россиянин провел за французский клуб 35 матчей, в которых забил три мяча и сделал две результативных передачи.

После трех туров «Гавр» с шестью очками занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции. В воскресенье, 15 сентября, клуб Кузяева на выезде сыграет против «Тулузы».

Вьетнам
0:3
Первый тайм: 0:1
Россия
Футбол, Товарищеские матчи,
5.09.2024, 16:00 (МСК UTC+3)
Национальный стадион Ми Динь
Главные тренеры
Ким Сан Сик
Валерий Карпин
Голы
Россия
Далер Кузяев
24′
Ву Ван Танх
61′
Тамерлан Мусаев
77′
Составы команд
Вьетнам
23
Ван Лам Дан
6
Тхан Бинх Нгуен
16
Тхан Чун Нгуен
17
Ву Ван Танх
26
Ван Труон Нгуен
3
Ндок Хай Куе
81′
2
Туан Дуон Гиап
12
Туан Тай Пхан
81′
11
Туан Анх Нгуен
4
Хай Лон Нгуен
57′
25
Ван Виет Нгуен
8
Хун Дун До
71′
19
Куан Хай Нгуен
14
Хоан Дук Нгуен
57′
9
Ви Хао Буй
18
Тхан Бинх Динх
46′
22
Тиен Линх Нгуен
Россия
18
Руслан Литвинов
24
Данил Круговой
23
Далер Кузяев
27
Иван Обляков
11
Тамерлан Мусаев
16
Андрей Лунев
46′
12
Евгений Латышонок
4
Вячеслав Караваев
76′
2
Арсен Адамов
14
Евгений Морозов
34′
29
Валентин Пальцев
8
Никита Кривцов
46′
25
Данил Пруцев
9
Сергей Пиняев
63′
21
Дмитрий Воробьев
19
Артем Карпукас
45′
45′
15
Данил Глебов
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти