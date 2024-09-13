В РФС рассказали о возможности матча сборных России и США

Максим Митрофанов ответил на вопрос, есть ли уверенность, что сборная России в октябре и ноябре проведет по два матча.
«Мы работаем над этим. Все соперники будут из Азии. Наверное, можно сыграть со сборной США, которая не участвует в отборе к чемпионату мира. Еще есть Мексика и Канада», — приводит слова Митрофанова РИА Новости Спорт.
С 2022 года решением ФИФА и УЕФА клубы и сборные из России отстранены от международных турниров и могут проводить только товарищеские матчи. В нынешние году сборная России провела три матча. В марте была разгромлена команда Сербии (4:0), в июне — команда Белоруссии (4:0), а в сентябре — сборная Вьетнама (3:0).
Весной команда Валерия Карпина должна была сыграть со сборной Парагвая, а осенью — со сборной Таиланда. Первая из этих игр была перенесена на более поздний срок, а вторая отменена из-за тайфуна «Яги».
Чемпионат мира по футболу 2026 впервые в истории примут три страны: США, Канада и Мексика.