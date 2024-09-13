В РФС рассказали о возможности матча сборных России и США

С 2022 года решением ФИФА и УЕФА клубы и сборные из России отстранены от международных турниров и могут проводить только товарищеские матчи. В нынешние году сборная России провела три матча. В марте была разгромлена команда Сербии (4:0), в июне — команда Белоруссии (4:0), а в сентябре — сборная Вьетнама (3:0).