Губерниев призвал Дзюбу устранить комплексы из-за сборной России

Ранее 36-летний футболист поставил под сомнение текущий уровень соперников национальной команды и заявил, что легко бы сыграл против Вьетнама, Кубы, Гватемалы и Камбоджи в нетрезвом состоянии.
«Артем абсолютно прав, что мог бы сыграть за сборную России. Все бы смогли. Что касается его слов про нетрезвое состояние, Артем обижается и завидует. А этого не надо делать. Надо показывать мастерство, чтобы его вызвали в сборную. Своими словами он обижает себя, что его такого великого не берут в сборную. Я его неплохо знаю, так что Артем, дорогой мой друг, это комплексы. Надо с этим кончать», — сказал Губерниев.
Последний раз в составе сборной России Дзюба играл в июне 2021 года в матче группового этапа Евро-2020 против сборной Дании (1:4). Всего на его счету 55 матчей за национальную команду, в которых он забил 30 мячей и сделал 15 результативных передач. Дзюба делит первое место в списке лучших бомбардиров сборной с Александром Кержаковым.
12 сентября, в заключительный день летнего трансферного окна, «Акрон» объявил о подписании однолетнего контракта с Дзюбой. Через три дня 36-летний нападающий дебютировал за новый клуб в домашнем матче 8-го тура РПЛ против «Химок» (3:0) и отметился результативной передачей.