Губерниев назвал горькой правдой слова футболиста Глушенкова о сборной

«Если он так себя чувствует, что он такой крутой футболист, тогда я очень надеюсь, что как только он принесет пользу “Зениту”, он с такими амбициями заиграет в “Барселоне”, “Манчестер Сити”. Он же ведь футболист, мотивация. Возьмет “Золотой мяч”. И тогда мы скажем, что он действительно по-настоящему огромный молодец. В противном случае получится: много амбиций, мало амуниции. Так что, Максим, все в ваших руках, ждем», — добавил Губерниев.