Губерниев назвал горькой правдой слова футболиста Глушенкова о сборной

Ранее Глушенков заявил в интервью журналисту Нобелю Арустамяну, что «Бог уберег его от ненужных поездок по Вьетнаму и ему интереснее тренироваться с легионерами “Зенита”, чем играть за сборную».
«Это же у многих на устах. Мы можем сказать ему только “спасибо” за правду. Здесь лучше такая горькая правда, чем сладкая ложь», — сказал Губерниев.
Также Глушенков заявил о нежелании переходить в средние европейские клубы уровня «Гавра» или «Мальорки», потому что ему неинтересно бороться за выживание.
«Если он так себя чувствует, что он такой крутой футболист, тогда я очень надеюсь, что как только он принесет пользу “Зениту”, он с такими амбициями заиграет в “Барселоне”, “Манчестер Сити”. Он же ведь футболист, мотивация. Возьмет “Золотой мяч”. И тогда мы скажем, что он действительно по-настоящему огромный молодец. В противном случае получится: много амбиций, мало амуниции. Так что, Максим, все в ваших руках, ждем», — добавил Губерниев.
Минувшим летом Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит». 25-летний полузащитник провел за сине-бело-голубых пять матчей в РПЛ, в которых забил семь мячей и сделал одну результативную передачу. В выездном матче 5-го тура против «Химок» (1:1) Глушенков получил перелом лучевой кости, после которого был прооперирован. Из-за травмы полузащитник пропустил месяц, однако это не помешало ему сохранить за собой лидерство в списке лучших бомбардиров чемпионата.
В активе Глушенкова один матч за сборную России. В сентябре 2022 года он отыграл один тайм в товарищеском матче против команды Кыргызстана (2:1). После этого полузащитник ни разу не вызывался в национальную команду. Среди возможных причин назывался личный конфликт с главным тренером сборной Валерием Карпиным.