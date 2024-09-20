Вячеслав Колосков: никаких переходов в Азию, тема закрыта

«Люди забывают, что у нас санкции не только со стороны УЕФА, но и со стороны ФИФА — то есть мы не можем играть нигде. Даже если мы перейдем в Азию, это не значит, что мы будем играть. Санкции вводит ФИФА. Это первый формальный аргумент, но убийственный.



Второе. Уровень развития футбола в Азии вы сами увидели на примере Вьетнама и Средней Азии. Идти из высшей лиги в класс Б может позволить себе только сумасшедший. Уровень футбола в Азии намного ниже Европы.



Третье — финансовое обеспечение. Азия находится на последнем месте по совокупному уровню финансового обеспечения своих клубов, сборных, соревнований. Далее — в Азии не проводится такого количества соревнований, как в Европе. Я говорю о женском футболе, мини-футболе, юношеском футболе. У них там просто нет этих соревнований. По-моему, у нас около шести сборных команд. Им просто было бы негде участвовать. По этой теме можно говорить до утра. Исполком принял решение — никаких переходов и тема закрыта.



Что касается возвращения в Европу, то мой личный расчет такой: как только закончится СВО, через два года нас вернут», — сказал Колосков.