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Вячеслав Колосков: никаких переходов в Азию, тема закрыта

Почетный президент РФС и бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков в интервью «Чемпионату» заявил, что вопрос по возможному переходу РФС в Азию больше не обсуждается.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Люди забывают, что у нас санкции не только со стороны УЕФА, но и со стороны ФИФА — то есть мы не можем играть нигде. Даже если мы перейдем в Азию, это не значит, что мы будем играть. Санкции вводит ФИФА. Это первый формальный аргумент, но убийственный.

Второе. Уровень развития футбола в Азии вы сами увидели на примере Вьетнама и Средней Азии. Идти из высшей лиги в класс Б может позволить себе только сумасшедший. Уровень футбола в Азии намного ниже Европы.

Третье — финансовое обеспечение. Азия находится на последнем месте по совокупному уровню финансового обеспечения своих клубов, сборных, соревнований. Далее — в Азии не проводится такого количества соревнований, как в Европе. Я говорю о женском футболе, мини-футболе, юношеском футболе. У них там просто нет этих соревнований. По-моему, у нас около шести сборных команд. Им просто было бы негде участвовать. По этой теме можно говорить до утра. Исполком принял решение — никаких переходов и тема закрыта.

Что касается возвращения в Европу, то мой личный расчет такой: как только закончится СВО, через два года нас вернут», — сказал Колосков.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор начались дискуссии о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), однако в декабре 2023 года исполком РФС принял решение отказаться от этой идеи.

Россия