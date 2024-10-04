Умер экс-игрок сборной СССР по футболу Анатолий Коньков

Анатолий Коньков выступал на профессиональном уровне за киевское «Динамо», донецкий «Шахтар» и краматорский «Авангард». В составе киевского клуба полузащитник четыре раза становился чемпионом СССР в 1975, 1977, 1980 и 1981 годах и обладателем Кубка СССР 1978 года. Коньков был ключевым игроком команды, в 1975 году победившем в Кубке обладателей кубков и Суперкубке УЕФА.