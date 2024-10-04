Умер экс-игрок сборной СССР по футболу Анатолий Коньков

Как сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола, на 76-м году жизни ушел из жизни бывший тренер и футболист Анатолий Коньков.
Анатолий Коньков выступал на профессиональном уровне за киевское «Динамо», донецкий «Шахтар» и краматорский «Авангард». В составе киевского клуба полузащитник четыре раза становился чемпионом СССР в 1975, 1977, 1980 и 1981 годах и обладателем Кубка СССР 1978 года. Коньков был ключевым игроком команды, в 1975 году победившем в Кубке обладателей кубков и Суперкубке УЕФА.
В 1972 году Коньков стал серебряным призером чемпионата Европы в составе сборной СССР. Подопечные Александра Пономарева в финале уступили сборной ФРГ со счетом 0:3. Также Коньков был бронзовым призером Олимпийских игр в Монреале 1976 года.
После завершения игровой карьеры Коньков работал тренером. Он возглавлял «Зенит», «Таврию», «Шахтер», «Николаев», «Ворсклу», «Сталь», азербайджанский «Интер Баку», а также взрослую и молодежные сборные Украины. Во главе главной национальной сборной Коньков провел семь матчей в 1995 году. С 2012 по 2015 год он был президентом Украинской ассоциации футбола.