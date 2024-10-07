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Головин приехал в сборную России в необычном наряде: видео

Полузащитник «Монако» Александр Головин прибыл в расположение сборной России. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В телеграм-канале сборной России появилось видео, на котором 28-летний футболист прибывает на базу национальной команды в Новогорске.

Головин стал единственным легионером, приглашенным на октябрьский сбор сборной России. На данный момент неизвестно, будут ли у национальной команды товарищеские матчи. Ранее сообщалось, что у РФС была договоренность о проведении товарищеского матча с Пакистаном, однако в итоге азиатская сборная отказалась, сославшись на нехватку времени на подготовку к игре.

На прошлой неделе Головин продлил с «Монако» контракт до 2029 года. Его зарплата по новому соглашению с монегасками составим 3,6 млн евро в год без учета бонусов.

«Монако» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, опережая «Пари Сен-Жермен» на два очка. Головин провел за команду семь матчей во всех турнирах, в которых не сумел отличиться результативными действиями.

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