Головин приехал в сборную России в необычном наряде: видео

В телеграм-канале сборной России появилось видео, на котором 28-летний футболист прибывает на базу национальной команды в Новогорске.
Головин стал единственным легионером, приглашенным на октябрьский сбор сборной России. На данный момент неизвестно, будут ли у национальной команды товарищеские матчи. Ранее сообщалось, что у РФС была договоренность о проведении товарищеского матча с Пакистаном, однако в итоге азиатская сборная отказалась, сославшись на нехватку времени на подготовку к игре.
На прошлой неделе Головин продлил с «Монако» контракт до 2029 года. Его зарплата по новому соглашению с монегасками составим 3,6 млн евро в год без учета бонусов.
«Монако» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, опережая «Пари Сен-Жермен» на два очка. Головин провел за команду семь матчей во всех турнирах, в которых не сумел отличиться результативными действиями.