Головин приехал в сборную России в необычном наряде: видео

Головин стал единственным легионером, приглашенным на октябрьский сбор сборной России. На данный момент неизвестно, будут ли у национальной команды товарищеские матчи. Ранее сообщалось, что у РФС была договоренность о проведении товарищеского матча с Пакистаном, однако в итоге азиатская сборная отказалась, сославшись на нехватку времени на подготовку к игре.