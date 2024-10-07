Пять игроков пропустят сбор национальной команды России

«Максименко прибыл в расположение сборной с травмой, которая не позволит принять участие в тренировках. Вратарь вернулся в “Спартак” для прохождения лечения. Лунев из‑за перегрузочного состояния направлен в московское “Динамо” для полноценного восстановления. Его партнер по команде Тюкавин не присоединится к сбору из‑за ОРВИ. По той же причине в сборе не будет участвовать Обляков из ЦСКА. У Литвинова после проведенного дополнительного обследования выявлено микроповреждение. Футболист вернется в “Спартак” для прохождения лечения, — сказано в сообщении.