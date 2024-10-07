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Пять игроков пропустят сбор национальной команды России

Пять футболистов сборной России не примут участия в тренировочном сборе национальной команды по медицинским причинам. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Сбор команды Валерия Карпина пропускают вратарь «Спартака» Александр Максименко, вратарь «Динамо» Андрей Лунев, защитник «Спартака» Руслан Литвинов, полузащитник ЦСКА Иван Обляков и нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.

«Максименко прибыл в расположение сборной с травмой, которая не позволит принять участие в тренировках. Вратарь вернулся в “Спартак” для прохождения лечения. Лунев из‑за перегрузочного состояния направлен в московское “Динамо” для полноценного восстановления. Его партнер по команде Тюкавин не присоединится к сбору из‑за ОРВИ. По той же причине в сборе не будет участвовать Обляков из ЦСКА. У Литвинова после проведенного дополнительного обследования выявлено микроповреждение. Футболист вернется в “Спартак” для прохождения лечения, — сказано в сообщении.

Сбор национальной команды стартовал сегодня в Новогорске. Тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным вызвал на него 28 футболистов.

На данный момент неизвестно, будут ли у национальной команды товарищеские матчи. Ранее сообщалось, что у РФС была договоренность о проведении товарищеского матча с Пакистаном, однако в итоге сборная отказалась, сославшись на нехватку времени на подготовку к игре.

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