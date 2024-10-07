Пять игроков пропустят сбор национальной команды России

Сбор команды Валерия Карпина пропускают вратарь «Спартака» Александр Максименко, вратарь «Динамо» Андрей Лунев, защитник «Спартака» Руслан Литвинов, полузащитник ЦСКА Иван Обляков и нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.
«Максименко прибыл в расположение сборной с травмой, которая не позволит принять участие в тренировках. Вратарь вернулся в “Спартак” для прохождения лечения. Лунев из‑за перегрузочного состояния направлен в московское “Динамо” для полноценного восстановления. Его партнер по команде Тюкавин не присоединится к сбору из‑за ОРВИ. По той же причине в сборе не будет участвовать Обляков из ЦСКА. У Литвинова после проведенного дополнительного обследования выявлено микроповреждение. Футболист вернется в “Спартак” для прохождения лечения, — сказано в сообщении.
Сбор национальной команды стартовал сегодня в Новогорске. Тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным вызвал на него 28 футболистов.
На данный момент неизвестно, будут ли у национальной команды товарищеские матчи. Ранее сообщалось, что у РФС была договоренность о проведении товарищеского матча с Пакистаном, однако в итоге сборная отказалась, сославшись на нехватку времени на подготовку к игре.