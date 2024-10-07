Юношеская сборная России по футболу сыграет с Сербией

Игроки 2006 года рождения будут тренироваться в спортивном центре Федерации футбола Сербии. Национальная команда проведет два товарищеских матча со сверстниками из сборной Сербии — 13 и 15 октября. Встречи пройдут в Стара-Пазове и Нови-Саде.
Старший тренер сборной России U18 Денис Первушин вызвал для участия в сборе 22 футболиста:
Вратари: Данил Ладоха («Краснодар»), Егор Бесаев (ЦСКА).
Защитники: Георгий Тихомиров («Динамо» Москва), Никита Бабакин («Ростов»), Николай Придава («Родина»), Даниил Кирягин («Рубин»), Егор Ананьев («Спартак»), Егор Ведерников («Локомотив»), Максим Жуков (ЦСКА), Александр Тарасов («Зенит»).
Полузащитники: Дмитрий Александров, Максим Майоров, Виктор Окишор (все — «Динамо» Москва), Станислав Топинка, Артём Корнеев (оба — «Локомотив»), Арсений Хорин («Родина»), Дмитрий Пестряков («Акрон»), Андрей Ивлев («Факел»), Вадим Пастушков («Спартак»).
Нападающие: Кирилл Чебураков («Ростов»), Максим Хохлов («Зенит»), Егор Сысоев («Спартак»).
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. С тех пор сборные России всех возрастов проводят только товарищеские матчи.