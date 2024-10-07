Сборная Таджикистана по футболу отказалась играть с Россией

Ближайший сбор команды России пройдет с 7 по 15 октября, РФС пока не объявил соперников для национальной команды. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил журналистам, что сбор пройдет даже в том случае, если организация не найдет соперников для подопечных Валерия Карпина. Федерация футбола Пакистана в середине сентября уведомила РФС о невозможности сыграть матч в октябре.