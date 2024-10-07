Сборная Таджикистана по футболу отказалась играть с Россией

Как сообщает ТАСС, в Федерации футбола Таджикистана заявили, что Российский футбольный союз выходил с предложением в июне-июле 2024 года, однако на ноябрь у таджикистанской команды запланированы другие домашние матчи.
Ближайший сбор команды России пройдет с 7 по 15 октября, РФС пока не объявил соперников для национальной команды. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил журналистам, что сбор пройдет даже в том случае, если организация не найдет соперников для подопечных Валерия Карпина. Федерация футбола Пакистана в середине сентября уведомила РФС о невозможности сыграть матч в октябре.
Ожидается, что в ноябре одним из двух соперников сборной России по товарищеским матчам должна стать команда Сирии, стороны близки к подписанию соглашения.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. С тех пор сборные России всех возрастов проводят только товарищеские матчи. Сборные России и Таджикистана провели предыдущую товарищескую встречу в ноябре 2022 года. Игра завершилась вничью со счетом 0:0.