Сборная России не будет проводить товарищеский матч с Пакистаном

«РФС продолжал обсуждать с Пакистаном возможность товарищеского матча, однако, исходя из временных рамок начавшегося сбора, принял решение игру не проводить. На октябрьском сборе команда Валерия Карпина проведет мастер-класс для детей из Белгородской и Курской областей, а также встретится с болельщиками на стадионе “Динамо” имени Льва Яшина 10 октября. РФС близок к завершению переговоров по товарищеским играм в ноябре, о соперниках будет объявлено после подписания договоров о проведении матчей», — сказано в заявлении РФС.
Таким образом, сборная России не будет проводить товарищеские матчи в октябре.
Сборная Пакистана занимает 197-е место в рейтинге ФИФА. В отборе к ЧМ-2026 пакистанцы проиграли все шесть матчей с общим счетом 1:26. С 2019 года сборная Пакистана одержала лишь одну победу в официальных матчах под эгидой ФИФА, обыграв дома Камбоджу (1:0).
Ранее появилась информация, что РФС договорился с Пакистаном о проведении товарищеского матча со сборной России 11 октября. При этом представитель Пакистанской федерации футбола сообщил, что в Москву может приехать только неофициальная сборная Пакистана, составленная из игроков пакистанских клубов.