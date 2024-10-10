Футболист пролетит 30 тысяч километров ради матчей сборной

Морита прилетел в расположение сборной Японии, которая сегодня, 10 октября, на стадионе в Джидде встретится с национальной командой Саудовской Аравии в матче третьего раунда отбора на ЧМ-2026 в Азии.
После матча с командой Роберто Манчини сборная Японии 15 октября примет национальную команду Австралии на поле стадиона в городе Сайтама. После этих игр Морита вернется в Лиссабон. За 10 дней футболист преодолеет расстояние в 30 тысяч километров.
29-летний Морита перешел в «Спортинг» в июле 2022 года. За клуб из Лиссабона полузащитник провел 92 матча во всех турнирах, в которых забил девять голов и сделал восемь результативных передач.
В составе сборной Японии Хидэмаса Морита выступает с сентября 2018 года. Он провел за национальную команду 36 матчей, отличившись пять раз и сделав три голевые передачи.
Сборная Японии занимает первое место в группе С отбора на ЧМ-2026 в Азии с 6 очками. На втором месте располагается сборная Саудовской Аравии с 4 очками.