Сын Ильи Ковальчука забил второй гол за сборную России: видео

Филипп Ковальчук начал заниматься футболом в академии клуба МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси». С 2021 по 2023 год он находился в системе бразильского «Сан-Паулу». В начале этого года он начал выступления за юношескую команду московского «Динамо». В этом сезоне Филипп провел 24 матча в ЮФЛ-3 (до 16 лет), в которых забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи.