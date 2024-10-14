Сын Ильи Ковальчука забил второй гол за сборную России: видео

Один из мячей российской команды забил Филипп Ковальчук — сын олимпийского чемпиона по хоккею Ильи Ковальчука.
На прошлой неделе Филипп Ковальчук забил гол в первом матче юношеских сборных России и Китая (2:0). Для 15-летнего футболиста этот гол стал дебютным за российскую сборную.
Филипп Ковальчук начал заниматься футболом в академии клуба МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси». С 2021 по 2023 год он находился в системе бразильского «Сан-Паулу». В начале этого года он начал выступления за юношескую команду московского «Динамо». В этом сезоне Филипп провел 24 матча в ЮФЛ-3 (до 16 лет), в которых забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи.
В юношеской сборной России Филипп Ковальчук дебютировал осенью 2023 года и провел за нее пять матчей.
В прошлом сезоне Илья Ковальчук выступал за московский «Спартак», за который провел 25 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ и набрал 8 (4+4) очков. 41-летний нападающий не объявлял о завершении карьеры и пока находится без клуба.