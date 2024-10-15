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Матч сборных Нигерии и Ливии отменили после скандала в аэропорту

Африканская конфедерация футбола (CAF) объявила на официальном сайте об отмене отборочного матча Кубка африканских наций между сборными Нигерии и Ливии.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

«Запланированный на сегодняшний вечер матч не состоится. Вопрос будет передан компетентным органам CAF», — говорится в заявлении организации.

15 октября команда Ливии в городе Бенина близ Бенгази должна была принять сборную Нигерии в рамках отбора Кубка африканских наций. Днем ранее футболисты сборной Нигерии заявили, что бойкотируют матч квалификации Кубка африканский наций с Ливией из-за «позорного поведения» принимающей стороны.

Самолет с командой Нигерии в воскресенье перенаправили в Аль-Абрак в 230 км от Бенгази. Там команда застряла на ночь. В Федерации футбола Нигерии заявили, что их заперли в аэропорту «как в тюрьме», когда уже договорились об отъезде, и никак не объяснили, почему самолет не смог сесть в Бенгази.

На прошлой неделе ливийцы жаловались на аналогичный прием в Нигерии перед матчем в Уйо (1:0 в пользу нигерийцев): их самолет перенаправили в Порт-Харкорт в 130 км и не предоставили автобус, что задержало команду в пути на несколько часов.

Нигерия лидирует в группе D после трех матчей, Ливия занимает последнее место. Кубок африканских наций пройдет в Марокко в декабре 2025 — январе 2026 года. Нигерия на прошлом турнире дошла до финала, где уступила Кот-д'Ивуару.

Нигерия
Ливия