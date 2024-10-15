Матч сборных Нигерии и Ливии отменили после скандала в аэропорту

Самолет с командой Нигерии в воскресенье перенаправили в Аль-Абрак в 230 км от Бенгази. Там команда застряла на ночь. В Федерации футбола Нигерии заявили, что их заперли в аэропорту «как в тюрьме», когда уже договорились об отъезде, и никак не объяснили, почему самолет не смог сесть в Бенгази.