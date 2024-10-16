Бразилия одержала разгромную победу в отборе ЧМ-2026

Дублем у бразильцев отметился Рафинья (38', 54'), причем оба мяча вингер «Барселоны» забил с пенальти. Остальные голы на счету Андреаса Перейры (71') и Луиса Энрике (74').
Сборная Бразилии одержала три победы в четырех последних матчах отбора и догнала Уругвай, располагающийся на третьей строчке. В активе обеих сборных по 16 набранных очков. 14 ноября бразильцы на выезде сыграют против сборной Венесуэлы.
Другие результаты игрового дня:
- Колумбия — Чили 4:0
- Парагвай — Венесуэла 2:1
- Уругвай — Эквадор 0:0