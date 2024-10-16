Бразилия одержала разгромную победу в отборе ЧМ-2026

Сборная Бразилии одержала три победы в четырех последних матчах отбора и догнала Уругвай, располагающийся на третьей строчке. В активе обеих сборных по 16 набранных очков. 14 ноября бразильцы на выезде сыграют против сборной Венесуэлы.