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Бразилия одержала разгромную победу в отборе ЧМ-2026

Сборная Бразилии дома разгромила команду Перу (4:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Дублем у бразильцев отметился Рафинья (38', 54'), причем оба мяча вингер «Барселоны» забил с пенальти. Остальные голы на счету Андреаса Перейры (71') и Луиса Энрике (74').

Сборная Бразилии одержала три победы в четырех последних матчах отбора и догнала Уругвай, располагающийся на третьей строчке. В активе обеих сборных по 16 набранных очков. 14 ноября бразильцы на выезде сыграют против сборной Венесуэлы.

Другие результаты игрового дня:

  • Колумбия — Чили 4:0
  • Парагвай — Венесуэла 2:1
  • Уругвай — Эквадор 0:0

Бразилия
Перу
Колумбия
Чили
Парагвай
Венесуэла
Уругвай
Эквадор