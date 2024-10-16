Сборная США впервые проиграла под руководством Почеттино

Забитыми мячами в этой встрече отметились Рауль Хименес (22') и Сесар Уэрта (49').
В составе сборной Мексики полный матч провел центральный защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес.
Сборная Мексики впервые за пять лет сумела обыграть США и впервые за 15 лет сделала это на своем поле. Беспроигрышная серия американцев в личных встречах против Мексики составляла семь матчей.
Кроме того, сборная США потерпела первое поражение под руководством аргентинского специалиста Маурисио Почеттино, назначение которого состоялось в сентябре. Ранее американцы под его руководством сыграли вничью с Новой Зеландией (1:1) и обыграли Панаму (2:0).
Сборные США и Мексики не участвуют в отборе к ЧМ-2026 на правах стран-хозяек турнира.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике. На ЧМ-2026 впервые в истории выступят 48 национальных команд.